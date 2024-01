Jett Lawrence (Honda): Momento assustador no dia da imprensa

A estrela australiana do Supercross, Jett Lawrence, apanhou um grande susto antes do início da corrida em San Diego.

por Johannes Orasche - Automatic translation from German

O terceiro fim de semana de Supercross da nova temporada de corridas em San Diego começou com um momento assustador para o estreante de 450cc Jett Lawrence e para a equipa Honda HRC. Lawrence, que já estava a pilotar a Honda branca retro, perdeu o controlo da sua moto depois de um salto demasiado curto numa secção de ritmo e, como resultado, foi atirado de lado para o guiador.

Relativamente perto, atrás de Lawrence - que teve sorte - estava o espanhol Jorge Prado (Red Bull-KTM), que estava a observar as trajectórias e linhas do australiano. Prado conseguiu parar a sua moto a tempo após a aterragem e virou imediatamente para trás com sinais de mão para avisar os pilotos seguintes.

Lawrence dominou a reunião de abertura em Anaheim 1 e venceu o seu primeiro Evento Principal de 450cc. O australiano de 20 anos terminou apenas em 9º na lama de São Francisco depois de várias escorregadelas, permitindo que o recém-chegado à KTM, Chase Sexton, assumisse a liderança da classificação. A propósito: a noite em San Diego também pode se transformar em outra batalha de lama.

O dia da imprensa no Supercross dos EUA tem sempre lugar na sexta-feira nos respectivos estádios. Os pilotos e os responsáveis das equipas de topo estão disponíveis para entrevistas e dão também algumas voltas à pista. Nesta ocasião, os fotógrafos acreditados têm também a oportunidade de apresentar pedidos especiais de fotografia.