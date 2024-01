Aaron Plessinger : victoire de KTM après une manœuvre contre Roczen

L'as de Red Bull-KTM Aaron Plessinger a assuré la prochaine victoire du jour des oranges de Mattighofen lors du championnat américain de supercross à San Diego samedi - et a ainsi pris la tête du classement général.

KTM enregistre un début de saison parfait dans la série de supercross américaine. Après la première victoire de la nouvelle recrue Chase Sexton à San Francisco, son coéquipier Aaron Plessinger l'a imité à San Diego. Le jeune homme de 27 ans originaire de l'Ohio est celui qui a le mieux manœuvré sa KTM dans la boue et à travers le peloton des coureurs à dépasser lors de la finale.

"Bon sang, San Diego ! C'était une bonne course", a jubilé Plessinger. "J'ai pu prendre la tête vers le milieu de la course, j'ai roulé proprement, je suis resté sur le vélo et j'ai donc remporté la victoire".



Toutefois, Plessinger a passé Ken Roczen (Suzuki) en tête grâce à une manœuvre musclée.

Pour Plessinger, il s'agissait de sa première victoire finale dans la catégorie 450: "En plus de tout cela, nous venons de décrocher la Red-Plate et j'arrive en tête à la prochaine épreuve, ce qui est formidable pour moi. Nous avons eu une belle intersaison pendant la préparation. L'équipe a super bien travaillé. Les places 4, 5 et 1 représentent pour moi le meilleur début de saison jusqu'à présent".

Après trois événements, deux pilotes KTM, Plessinger et Sexton, sont en tête du classement, mais le peloton est très serré en raison de courses parfois chaotiques.

D'ailleurs, l'icône KTM Heinz Kinigadner (63 ans) avait rendu visite aux as avec le chef de course Pit Beirer (51 ans) les jours précédents aux Etats-Unis. Le Tyrolien n'a toutefois pas assisté au triomphe de Plessinger sur place : il était déjà parti avant et a assisté avec son fils Hannes au spectacle de la descente à ski de Kitzbühel le samedi.

Résultat du Supercross de San Diego :

1. Aaron Plessinger (USA), KTM

2. Cooper Webb (USA), Yamaha

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Jett Lawrence (AUS), Honda

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki

6. Dylan Ferrandis (F), Honda

7. Hunter Lawrence (AUS), Honda

8. Chase Sexton (USA), KTM

9. Eli Tomac (USA) Yamaha

10. Dean Wilson (GB), Husqvarna

11. Jorge Prado (E), GASGAS

12. Ken Roczen (D), Suzuki

13. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

...

19. (DNF) Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

Classement du championnat après le 3ème tour sur 17 :

1. Aaron Plessinger (USA), KTM), 60

2. Chase Sexton (USA), KTM, 59, (-1)

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 56, (-4)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 49, (-11)

5. Cooper Webb (USA), Yamaha, 49, (-11)

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 49, (-11)

7. Eli Tomac (USA) Yamaha, 48, (-12)

8. Ken Roczen (D), Suzuki, 42, (-18)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 40, (-20)

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 35, (-25)