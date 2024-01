Aaron Plessinger: vittoria KTM dopo la manovra contro Roczen

KTM ha iniziato perfettamente la stagione nel Supercross statunitense. Dopo la vittoria al debutto del nuovo acquisto Chase Sexton a San Francisco, il suo compagno di squadra Aaron Plessinger ha seguito l'esempio a San Diego. Il 27enne dell'Ohio ha manovrato al meglio la sua KTM attraverso il fango e il campo di piloti per essere doppiato nel finale.

"Cavolo, San Diego! È stata una bella gara", ha esultato Plessinger. "Sono riuscito a prendere il comando verso metà gara, ho guidato in modo pulito, sono rimasto in sella alla moto e ho conquistato la vittoria".



Tuttavia: Plessinger ha superato Ken Roczen (Suzuki) con una manovra difficile per prendere il comando.

È stata la prima vittoria finale di Plessinger nella classe 450: "Oltre a tutto questo, ora abbiamo anche preso la targa rossa e andrò al prossimo evento come leader, il che è fantastico per me. Abbiamo avuto un'ottima off-season di preparazione. La squadra ha fatto un ottimo lavoro. I piazzamenti 4, 5 e 1 significano il miglior inizio di stagione per me finora".

Dopo tre eventi, due piloti KTM, Plessinger e Sexton, guidano la classifica, ma il campo è molto vicino a causa delle gare a volte caotiche.

A proposito: l'icona KTM Heinz Kinigadner (63) aveva visitato gli assi con il direttore di gara Pit Beirer (51) negli USA nei giorni precedenti l'evento. Tuttavia, il tirolese non ha assistito al trionfo di Plessinger sul posto: aveva già viaggiato in anticipo e ha assistito allo spettacolo dello sci alpino a Kitzbühel con suo figlio Hannes sabato.

Risultati del Supercross di San Diego:

1° Aaron Plessinger (USA), KTM

2° Cooper Webb (USA), Yamaha

3° Justin Barcia (USA), GASGAS

4° Jett Lawrence (AUS), Honda

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki

6° Dylan Ferrandis (F), Honda

7° Hunter Lawrence (AUS), Honda

8° Chase Sexton (USA), KTM

9° Eli Tomac (USA), Yamaha

10° Dean Wilson (GB), Husqvarna

11° Jorge Prado (E), GASGAS

12° Ken Roczen (D), Suzuki

13° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

...

19° (DNF) Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

Classifica del campionato dopo il terzo round di 17:

1° Aaron Plessinger (USA), KTM), 60

2. Chase Sexton (USA), KTM, 59, (-1)

3° Jett Lawrence (AUS), Honda, 56, (-4)

4° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 49, (-11)

5° Cooper Webb (USA), Yamaha, 49, (-11)

6° Dylan Ferrandis (F), Honda, 49, (-11)

7° Eli Tomac (USA) Yamaha, 48, (-12)

8° Ken Roczen (D), Suzuki, 42, (-18)

9° Justin Barcia (USA), GASGAS, 40, (-20)

10° Jorge Prado (E), GASGAS, 35, (-25)