Aaron Plessinger: vitória da KTM após manobra contra Roczen

Aaron Plessinger, o craque da Red Bull KTM, garantiu a próxima vitória do dia para a equipa laranja de Mattighofen no Campeonato Americano de Supercross em San Diego, no sábado - e assim assumiu a liderança da classificação geral.

A KTM teve um início de temporada perfeito na série US Supercross. Após a vitória de estreia da nova aquisição Chase Sexton em São Francisco, o seu companheiro de equipa Aaron Plessinger seguiu o exemplo em San Diego. O piloto de 27 anos de Ohio manobrou a sua KTM da melhor forma possível através da lama e do campo de pilotos para ser ultrapassado na final.

"Meu, San Diego! Foi uma boa corrida", aplaudiu Plessinger. "Consegui assumir a liderança a meio da corrida, andei limpo, mantive-me na mota e ganhei."



No entanto: Plessinger ultrapassou Ken Roczen (Suzuki) com uma manobra difícil para assumir a liderança.

Foi a primeira vitória final de Plessinger na classe 450: "Para além de tudo isto, agora também conquistámos a placa vermelha e vou para o próximo evento como líder, o que é ótimo para mim. Tivemos uma excelente época baixa de preparação. A equipa fez um excelente trabalho. Os lugares 4, 5 e 1 significam o melhor início de época para mim até agora."

Após três eventos, dois pilotos da KTM, Plessinger e Sexton, lideram a classificação, mas o campo está muito próximo devido às corridas por vezes caóticas.

A propósito: o ícone da KTM, Heinz Kinigadner (63), visitou os ases com o diretor da corrida, Pit Beirer (51), nos EUA, nos dias que antecederam o evento. No entanto, o tirolês não assistiu ao triunfo de Plessinger no local: ele já tinha viajado antes e assistiu ao espetáculo de esqui alpino em Kitzbühel com o seu filho Hannes no sábado.

Resultados do Supercross San Diego:

1º Aaron Plessinger (EUA), KTM

2º Cooper Webb (EUA), Yamaha

3º Justin Barcia (EUA), GASGAS

4º Jett Lawrence (AUS), Honda

5º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

6º Dylan Ferrandis (F), Honda

7º Hunter Lawrence (AUS), Honda

8º Chase Sexton (EUA), KTM

9º Eli Tomac (EUA), Yamaha

10º Dean Wilson (GB), Husqvarna

11º Jorge Prado (E), GASGAS

12º Ken Roczen (D), Suzuki

13º Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki

...

19º (DNF) Malcolm Stewart (EUA), Husqvarna

Classificação do campeonato após a 3ª ronda de 17:

1º Aaron Plessinger (EUA), KTM), 60

2º Chase Sexton (EUA), KTM, 59, (-1)

3º Jett Lawrence (AUS), Honda, 56, (-4)

4º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 49, (-11)

5º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 49, (-11)

6º Dylan Ferrandis (F), Honda, 49, (-11)

7º Eli Tomac (USA), Yamaha, 48, (-12)

8º Ken Roczen (D), Suzuki, 42, (-18)

9º Justin Barcia (EUA), GASGAS, 40, (-20)

10º Jorge Prado (E), GASGAS, 35, (-25)