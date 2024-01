Jett Lawrence (HRC) s'excuse auprès d'Anderson

Dans la finale des 450 de San Diego, Jett Lawrence (Honda) s'est senti retenu par Jason Anderson (Kawasaki). Jett Lawrence n'a pas pris un bon départ et n'est sorti qu'en P14 du premier tour. Anderson avait pris un meilleur départ en P6 et se trouvait en 4ème position à mi-course. Jett Lawrence s'est battu pour remonter et se trouvait en P5 juste derrière Anderson à mi-course. Pendant 7 tours, Anderson a réussi à garder Lawrence derrière lui. A plusieurs reprises, Lawrence a attaqué et a percuté la roue arrière de l'Américain dans les ornières profondes. Au 19ème tour sur 22, Jett s'est finalement imposé face à Anderson avec une passe en bloc.

Mais à ce stade de la course, Anderson a visiblement retardé plusieurs coureurs qui le suivaient. Derrière Jason et Jett se trouvait également Ken Roczen, qui avait perdu un tour après son crash et son arrêt au stand. Après que Jett ait également dépassé le pilote d'usine Kawasaki, Roczen a pu profiter de la situation pour passer Anderson et 'revenir'.

Anderson s'est donc fait doubler par deux pilotes dans cette situation. Furieux, il s'en est pris à Jett Lawrence à l'arrivée. Mais le retour de Roczen n'a pas eu d'incidence sur le résultat d'Anderson. Il a franchi la ligne d'arrivée en P5 derrière Jett. Dans l'aire d'arrivée, Anderson et Jett Lawrence se sont violemment bousculés.

La passe de Jett était dure, mais pas antisportive. Néanmoins, Jett Lawrence s'est excusé après la course sur les médias sociaux.

"Ce soir, j'ai laissé mes émotions prendre le dessus", a-t-il expliqué. "Je me suis laissé aller dans le feu de l'action. Je vais en tirer les leçons et je présente mes excuses à Jason Anderson. Désolé mon pote".

Ce qui est clair, c'est que les excuses ne concernaient pas la manœuvre de dépassement, mais les événements qui ont suivi la course. L'affaire devrait donc être close.

Résultats du Supercross de San Diego:

1. Aaron Plessinger (USA), KTM

2. Cooper Webb (USA), Yamaha

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Jett Lawrence (AUS), Honda

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki

6. Dylan Ferrandis (F), Honda

7. Hunter Lawrence (AUS), Honda

8. Chase Sexton (USA), KTM

9. Eli Tomac (USA) Yamaha

10. Dean Wilson (GB), Husqvarna

11. Jorge Prado (E), GASGAS

12. Ken Roczen (D), Suzuki

13. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

Classement du championnat après le 3e tour sur 17 :

1. Aaron Plessinger (USA), KTM), 60

2. Chase Sexton (USA), KTM, 59,(-1)

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 56,(-4)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 49,(-11)

5. Cooper Webb (USA), Yamaha, 49,(-11)

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 49,(-11)

7. Eli Tomac (USA) Yamaha, 48,(-12)

8. Ken Roczen (D), Suzuki, 42,(-18)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 40,(-20)

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 35,(-25)