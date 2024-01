Jett Lawrence (HRC) si scusa con Anderson

Nella finale 450 di San Diego, Jett Lawrence (Honda) si è sentito ostacolato da Jason Anderson (Kawasaki). Jett Lawrence non ha avuto una buona partenza ed è uscito dal primo giro solo in P14. Anderson è partito meglio, in P6, e a metà gara era in P4. Jett Lawrence ha lottato per avanzare e a metà gara era proprio dietro Anderson in P5. Anderson è riuscito a tenere dietro Lawrence per 7 giri. Lawrence ha attaccato più volte e si è scontrato con la ruota posteriore dell'americano nei profondi solchi. Al 19° giro su 22, Jett ha finalmente avuto la meglio su Anderson con un sorpasso in blocco.

In questa fase della gara, tuttavia, Anderson ha ovviamente tenuto a bada diversi piloti che lo seguivano. Anche Ken Roczen, che aveva perso un giro dopo la caduta e la sosta ai box, era in agguato dietro Jason e Jett. Dopo che Jett ha superato anche il pilota Kawasaki works, Roczen è riuscito ad approfittare della situazione, consentendogli di passare Anderson e di "tornare indietro".

Sembrava che Anderson fosse stato superato da due piloti in questa situazione. Era furioso per questo e ha affrontato Jett Lawrence nella zona del traguardo. Ma il giro indietro di Roczen non ha influito sul risultato di Anderson. Ha tagliato il traguardo dietro a Jett in P5. C'è stato un acceso scontro tra Anderson e Jett Lawrence nella zona del traguardo.

Il passaggio di Jett è stato duro, ma non antisportivo. Tuttavia, Jett Lawrence si è scusato sui social media dopo la gara.

"Stasera ho lasciato che le mie emozioni prendessero il sopravvento", ha spiegato. "Mi sono lasciato andare nella foga del momento. Imparerò da questo e mi scuserò con Jason Anderson. Mi dispiace amico".

Una cosa è chiara: le scuse non si riferivano alla manovra di sorpasso, ma agli eventi successivi alla gara. Questo dovrebbe chiudere la questione.

Risultati del Supercross di San Diego:

1° Aaron Plessinger (USA), KTM

2° Cooper Webb (USA), Yamaha

3° Justin Barcia (USA), GASGAS

4° Jett Lawrence (AUS), Honda

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki

6° Dylan Ferrandis (F), Honda

7° Hunter Lawrence (AUS), Honda

8° Chase Sexton (USA), KTM

9° Eli Tomac (USA), Yamaha

10° Dean Wilson (GB), Husqvarna

11° Jorge Prado (E), GASGAS

12° Ken Roczen (D), Suzuki

13° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

Classifica del campionato dopo il terzo round di 17:

1. Aaron Plessinger (USA), KTM), 60

2. Chase Sexton (USA), KTM, 59,(-1)

3° Jett Lawrence (AUS), Honda, 56,(-4)

4° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 49,(-11)

5° Cooper Webb (USA), Yamaha, 49,(-11)

6° Dylan Ferrandis (F), Honda, 49,(-11)

7° Eli Tomac (USA) Yamaha, 48,(-12)

8° Ken Roczen (D), Suzuki, 42,(-18)

9° Justin Barcia (USA), GASGAS, 40,(-20)

10° Jorge Prado (E), GASGAS, 35,(-25)