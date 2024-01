Jett Lawrence (HRC) pede desculpa a Anderson

Na final das 450 em San Diego, Jett Lawrence (Honda) sentiu-se travado por Jason Anderson (Kawasaki). Jett Lawrence não teve um bom arranque e apenas saiu da primeira volta em P14. Anderson teve um melhor arranque em P6 e estava em P4 a meio da corrida. Jett Lawrence lutou para avançar e estava mesmo atrás de Anderson em P5 a meio da corrida. Anderson conseguiu manter Lawrence atrás de si durante 7 voltas. Lawrence atacou várias vezes e foi contra a roda traseira do americano nos sulcos profundos. Na volta 19 de 22, Jett consegue finalmente levar a melhor sobre Anderson com um forte bloqueio.

Nesta fase da corrida, no entanto, Anderson obviamente segurou vários pilotos seguintes. Ken Roczen, que tinha caído uma volta após o acidente e a paragem nas boxes, também estava à espreita atrás de Jason e Jett. Depois de Jett também ter ultrapassado o piloto da Kawasaki Works, Roczen também conseguiu tirar partido da situação, permitindo-lhe passar Anderson e "voltar para trás".

Parecia que Anderson tinha sido ultrapassado por dois pilotos nesta situação. Ele ficou furioso com isso e enfrentou Jett Lawrence na área de chegada. Mas a volta de Roczen não teve qualquer influência no resultado de Anderson. Ele cruzou a linha de chegada atrás de Jett em P5. Houve uma briga acesa entre Anderson e Jett Lawrence na área de chegada.

A ultrapassagem de Jett foi dura, mas não antidesportiva. No entanto, Jett Lawrence pediu desculpa nas redes sociais após a corrida.

"Esta noite deixei que as minhas emoções levassem a melhor sobre mim", explicou. "Deixei-me levar no calor do momento. Vou aprender com isto e pedir desculpa ao Jason Anderson. Peço desculpa, amigo".

Uma coisa é certa: o pedido de desculpas não se refere à manobra de ultrapassagem, mas aos acontecimentos após a corrida. Isso deve encerrar o assunto.

Resultado do Supercross San Diego:

1º Aaron Plessinger (EUA), KTM

2º Cooper Webb (EUA), Yamaha

3º Justin Barcia (EUA), GASGAS

4º Jett Lawrence (AUS), Honda

5º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

6º Dylan Ferrandis (F), Honda

7º Hunter Lawrence (AUS), Honda

8º Chase Sexton (EUA), KTM

9º Eli Tomac (EUA), Yamaha

10º Dean Wilson (GB), Husqvarna

11º Jorge Prado (E), GASGAS

12º Ken Roczen (D), Suzuki

13º Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki

Classificação do campeonato após a 3ª ronda de 17:

1. Aaron Plessinger (EUA), KTM), 60

2. Chase Sexton (EUA), KTM, 59,(-1)

3º Jett Lawrence (AUS), Honda, 56,(-4)

4º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 49,(-11)

5º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 49,(-11)

6º Dylan Ferrandis (F), Honda, 49,(-11)

7º Eli Tomac (USA), Yamaha, 48,(-12)

8º Ken Roczen (D), Suzuki, 42,(-18)

9º Justin Barcia (EUA), GASGAS, 40,(-20)

10º Jorge Prado (E), GASGAS, 35,(-25)