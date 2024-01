Jorge Prado (GASGAS/P11) prolonga su aventura estadounidense

El plan original era que el piloto de GASGAS Jorge Prado regresara a Europa después de la tercera ronda del Campeonato de Supercross de Estados Unidos. Sin embargo, después de la ronda inaugural en Anaheim el 6 de enero, hubo dos carreras consecutivas en barro en San Francisco y San Diego. Por tanto, la experiencia del Supercross en el barro no fue muy representativa para Prado.

Ahora que el frente frío se aleja lentamente de California, se pronostican temperaturas normales de unos 20 grados para el próximo fin de semana en Anaheim 2. Esta es razón suficiente para que Prado prolongue su estancia en EE.UU. una semana más y dispute otro evento. Así pues, el campeón de MXGP volverá a tomar la salida el próximo fin de semana en el Angel Stadium de Anaheim.

Después de ser P6 en la carrera previa en San Diego, el piloto español del Rayo no tuvo un buen comienzo en la final y sólo salió de la primera vuelta en el centro del campo. "Salí bien desde la puerta de salida, pero luego tuve demasiado patinaje de las ruedas y muy poca tracción", explicó el español. "Me he quedado rezagado y las primeras vueltas tampoco han sido muy buenas. Me he despistado un poco al ver tantas banderas azules en la pista y he dejado pasar a pilotos que iban detrás de mí. Ha sido una pena, pero es lo que hay".

Prado terminó en 11ª posición y se sitúa 10º en el campeonato después de 3 pruebas. La cuarta ronda del Campeonato de Supercross de EE.UU. se disputará en formato de Triple Corona. "Quiero conseguir al menos un holeshot allí", dice el español. "Así también podré disfrutar de la carrera".

Resultado Supercross San Diego:

1º Aaron Plessinger (USA), KTM

2º Cooper Webb (USA), Yamaha

3º Justin Barcia (USA), GASGAS

4º Jett Lawrence (AUS), Honda

5º Jason Anderson (USA), Kawasaki

6º Dylan Ferrandis (F), Honda

7º Hunter Lawrence (AUS), Honda

8º Chase Sexton (USA), KTM

9º Eli Tomac (USA), Yamaha

10º Dean Wilson (GB), Husqvarna

11º Jorge Prado (E), GASGAS

Clasificación del campeonato tras la 3ª de 17 rondas:

1º Aaron Plessinger (USA), KTM), 60

2º Chase Sexton (USA), KTM, 59,(-1)

3º Jett Lawrence (AUS), Honda, 56,(-4)

4º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 49,(-11)

5º Cooper Webb (USA), Yamaha, 49, (-11)

6º Dylan Ferrandis (F), Honda, 49,(-11)

7º Eli Tomac (USA) Yamaha, 48,(-12)

8º Ken Roczen (D), Suzuki, 42,(-18)

9º Justin Barcia (USA), GASGAS, 40, (-20)

10º Jorge Prado (E), GASGAS, 35, (-25)