Jorge Prado (GASGAS/P11) prolonge l'aventure américaine

Le plan initial prévoyait que le pilote d'usine GASGAS Jorge Prado revienne en Europe après la troisième manche du championnat américain de supercross. Or, après la manche d'ouverture à Anaheim le 6 janvier, il y a eu deux courses consécutives dans la boue à San Francisco et San Diego. L'expérience du supercross dans la boue n'était donc pas très représentative pour Prado.

Maintenant que le front froid s'éloigne lentement de la Californie, les températures normales sont de nouveau prévues autour de 20 degrés pour le week-end prochain à Anaheim 2. Pour Prado, c'est une raison suffisante pour prolonger son séjour américain d'une semaine et d'un événement supplémentaire. Le champion MXGP sera donc de nouveau sur la grille de départ le week-end prochain à l'Angel Stadium d'Anaheim.

Après avoir obtenu la sixième place lors de la manche préliminaire de San Diego, le pilote de rallye espagnol n'a pas pris un bon départ lors de la finale et n'est sorti du premier tour qu'en milieu de peloton. "Je suis bien sorti de la grille de départ, mais j'avais ensuite trop de wheelspin et pas assez de traction", a expliqué l'Espagnol. "Je me suis retrouvé en queue de peloton et les premiers tours n'ont pas été très bons. J'ai été un peu perturbé par les nombreux drapeaux bleus sur la piste et j'ai laissé passer des pilotes qui étaient derrière moi. C'était dommage, mais c'est comme ça".

Prado a terminé à la 11e place et se classe 10e du championnat après 3 événements. La quatrième manche du championnat américain de supercross se déroulera au format triple couronne. "Là-bas, je veux au moins tirer un holeshot ", estime l'Espagnol. "Comme ça, je pourrai aussi profiter de la course".

Résultat du Supercross de San Diego:

1. Aaron Plessinger (USA), KTM

2. Cooper Webb (USA), Yamaha

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Jett Lawrence (AUS), Honda

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki

6. Dylan Ferrandis (F), Honda

7. Hunter Lawrence (AUS), Honda

8. Chase Sexton (USA), KTM

9. Eli Tomac (USA) Yamaha

10. Dean Wilson (GB), Husqvarna

11. Jorge Prado (E), GASGAS

Classement du championnat après le 3ème tour sur 17 :

1. Aaron Plessinger (USA), KTM), 60

2. Chase Sexton (USA), KTM, 59,(-1)

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 56,(-4)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 49,(-11)

5. Cooper Webb (USA), Yamaha, 49,(-11)

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 49,(-11)

7. Eli Tomac (USA) Yamaha, 48,(-12)

8. Ken Roczen (D), Suzuki, 42,(-18)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 40,(-20)

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 35,(-25)