Jorge Prado (GASGAS/P11) prolunga l'avventura negli Stati Uniti

Il piano originale prevedeva che il pilota del team GASGAS Jorge Prado tornasse in Europa dopo la terza prova del campionato statunitense di Supercross. Tuttavia, dopo la prova di apertura ad Anaheim il 6 gennaio, si sono svolte due gare di fango consecutive a San Francisco e San Diego. L'esperienza del Supercross nel fango non è stata quindi molto rappresentativa per Prado.

Ora che il fronte freddo si sta lentamente allontanando dalla California, per il prossimo fine settimana ad Anaheim 2 sono previste nuovamente temperature normali di circa 20 gradi. Questo è un motivo sufficiente per Prado per prolungare la sua permanenza negli Stati Uniti di una settimana e un altro evento. Il campione MXGP tornerà quindi al cancelletto di partenza il prossimo fine settimana all'Angel Stadium di Anaheim.

Dopo la P6 nel pre-gara di San Diego, il fulmineo spagnolo non è partito bene in finale ed è uscito dal primo giro solo a metà classifica. "Sono uscito bene dal cancelletto di partenza, ma poi ho avuto troppo slittamento delle ruote e poca trazione", ha spiegato lo spagnolo. "Sono scivolato in fondo allo schieramento e anche i primi giri non sono stati particolarmente buoni. Sono stato un po' confuso dalle numerose bandiere blu presenti in pista e ho lasciato passare i piloti che erano dietro di me. È stato un peccato, ma è così".

Prado ha concluso all'11° posto e si trova al 10° posto in campionato dopo 3 eventi. La quarta prova del Campionato Supercross degli Stati Uniti si terrà nel formato Triple Crown. "Voglio fare almeno un holeshot lì", dice lo spagnolo. "Così potrò anche godermi la gara".

Risultati del Supercross di San Diego:

1° Aaron Plessinger (USA), KTM

2° Cooper Webb (USA), Yamaha

3° Justin Barcia (USA), GASGAS

4° Jett Lawrence (AUS), Honda

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki

6° Dylan Ferrandis (F), Honda

7° Hunter Lawrence (AUS), Honda

8° Chase Sexton (USA), KTM

9° Eli Tomac (USA), Yamaha

10° Dean Wilson (GB), Husqvarna

11° Jorge Prado (E), GASGAS

Classifica del campionato dopo il terzo round di 17:

1° Aaron Plessinger (USA), KTM), 60

2° Chase Sexton (USA), KTM, 59,(-1)

3° Jett Lawrence (AUS), Honda, 56,(-4)

4° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 49,(-11)

5° Cooper Webb (USA), Yamaha, 49,(-11)

6° Dylan Ferrandis (F), Honda, 49,(-11)

7° Eli Tomac (USA) Yamaha, 48,(-12)

8° Ken Roczen (D), Suzuki, 42,(-18)

9° Justin Barcia (USA), GASGAS, 40,(-20)

10° Jorge Prado (E), GASGAS, 35,(-25)