Jorge Prado (GASGAS/P11) prolonga a sua aventura nos EUA

Depois de 3 rondas do Campeonato de Supercross dos EUA, o Campeão do Mundo de MXGP Jorge Prado queria regressar à Europa, mas depois de duas corridas de lama seguidas, o espanhol decidiu agora prolongar a sua estadia.

O plano original era que o piloto da GASGAS Works , Jorge Prado, regressasse à Europa após a terceira ronda do Campeonato Americano de Supercross. No entanto, após a ronda de abertura em Anaheim, a 6 de janeiro, houve duas corridas de lama consecutivas em São Francisco e San Diego. A experiência do Supercross na lama não foi, portanto, muito representativa para Prado.

Agora que a frente fria está a sair lentamente da Califórnia, prevêem-se novamente temperaturas normais de cerca de 20 graus para o próximo fim de semana em Anaheim 2. Esta é a razão suficiente para Prado prolongar a sua estadia nos EUA por uma semana e outro evento. O campeão de MXGP vai, portanto, estar de volta à partida no próximo fim de semana no Angel Stadium em Anaheim.

Depois do P6 na pré-corrida em San Diego, o espanhol não teve um bom começo na final e só saiu da primeira volta no meio do pelotão. "Saí bem da porta de partida, mas depois tive demasiada rotação das rodas e pouca tração", explicou o espanhol. "Caí para o fundo do pelotão e as primeiras voltas também não foram muito boas. Fiquei um pouco confuso com as muitas bandeiras azuis na pista e deixei passar os pilotos que estavam atrás de mim. Foi uma pena, mas as coisas são como são".

Prado terminou em 11º lugar e ocupa a 10ª posição no campeonato após 3 eventos. A quarta rodada do Campeonato Americano de Supercross será realizada no formato Triple Crown. "Quero fazer pelo menos um holeshot lá", diz o espanhol. "Assim, também posso desfrutar da corrida."

Resultado do Supercross San Diego:

1º Aaron Plessinger (EUA), KTM

2º Cooper Webb (EUA), Yamaha

3º Justin Barcia (EUA), GASGAS

4º Jett Lawrence (AUS), Honda

5º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

6º Dylan Ferrandis (F), Honda

7º Hunter Lawrence (AUS), Honda

8º Chase Sexton (EUA), KTM

9º Eli Tomac (EUA), Yamaha

10º Dean Wilson (GB), Husqvarna

11º Jorge Prado (E), GASGAS

Classificação do Campeonato após a 3ª ronda de 17:

1º Aaron Plessinger (EUA), KTM), 60

2º Chase Sexton (EUA), KTM, 59,(-1)

3º Jett Lawrence (AUS), Honda, 56,(-4)

4º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 49,(-11)

5º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 49,(-11)

6º Dylan Ferrandis (F), Honda, 49,(-11)

7º Eli Tomac (USA), Yamaha, 48,(-12)

8º Ken Roczen (D), Suzuki, 42,(-18)

9º Justin Barcia (EUA), GASGAS, 40,(-20)

10º Jorge Prado (E), GASGAS, 35,(-25)