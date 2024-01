Justin Barcia (GASGAS) : enfin sur le podium

Il y a une semaine, à San Francisco, le pilote d'usine GASGAS Justin Barcia souffrait de graves problèmes de santé. Il n'a même pas pu se qualifier directement pour la finale il y a une semaine et a dû passer par la course d'espoir, où il a tout juste réussi à atteindre la finale en quatrième position. Mais là, rien n'a fonctionné et Barcia a dû se contenter de la 17e place, avec deux tours de retard.

Ce week-end, à San Diego, Barcia s'est rétabli et a pu attaquer. Les conditions étaient certes à nouveau boueuses, mais pas aussi extrêmes qu'à San Francisco. Après une 12e place lors des essais chronométrés combinés, il s'est directement qualifié pour la finale en terminant quatrième du heatrace.

"Nous n'avons eu que deux séances d'entraînement aujourd'hui à cause de la pluie", a expliqué Barcia. "Je n'étais donc pas là où je voulais être. En pré-série, j'ai simplement essayé de garder la tête froide et j'ai terminé la course avec un solide résultat en P4. En raison des conditions météorologiques, il était clair que la finale serait très difficile. La piste était alors assez détruite. J'ai pris un bon départ et j'ai commencé la course en deuxième position derrière Aaron Plessinger. Puis j'ai commis une erreur : J'ai raté un triple saut, ce qui a permis à Cooper Webb de me dépasser. J'ai ensuite essayé de terminer à la troisième place. Après le désastre de la semaine dernière et sachant que ma santé est presque revenue à 100 %, je suis heureux du résultat d'aujourd'hui".

Au classement du championnat, Barcia est passé de la 12e à la 9e place après 3 courses disputées.

Résultats du Supercross de San Diego:

1. Aaron Plessinger (USA), KTM

2. Cooper Webb (USA), Yamaha

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Jett Lawrence (AUS), Honda

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki

6. Dylan Ferrandis (F), Honda

Classement du championnat après le 3e tour sur 17 :

1. Aaron Plessinger (USA), KTM), 60

2. Chase Sexton (USA), KTM, 59,(-1)

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 56,(-4)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 49,(-11)

5. Cooper Webb (USA), Yamaha, 49,(-11)

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 49,(-11)

7. Eli Tomac (USA) Yamaha, 48,(-12)

8. Ken Roczen (D), Suzuki, 42,(-18)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 40,(-20)

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 35,(-25)