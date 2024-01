Justin Barcia (GASGAS): finalmente sul podio

Dopo i problemi di salute di una settimana fa, il pilota di GASGAS works Justin Barcia è stato in grado di attaccare di nuovo a San Diego ed è salito sul podio per la prima volta quest'anno.

Solo una settimana fa, a San Francisco, il pilota ufficiale GASGAS Justin Barcia era alle prese con gravi problemi di salute. Una settimana fa non è stato nemmeno in grado di qualificarsi direttamente per la finale e ha dovuto partecipare alla manche di qualificazione, dove è riuscito a raggiungere la finale in P4. Tuttavia, nulla ha funzionato e Barcia si è dovuto accontentare della P17, a due giri di distanza.

Questo fine settimana a San Diego, Barcia si è ripreso ed è stato in grado di attaccare. Le condizioni erano di nuovo fangose, ma non così estreme come a San Francisco. Dopo la P12 nella sessione di qualifiche combinate, si è qualificato direttamente per la finale in P4 nella gara di calore.

"Oggi abbiamo avuto solo due sessioni di prove a causa della pioggia", ha spiegato Barcia. "Per questo motivo non ero dove avrei voluto essere. Ho cercato di mantenere il sangue freddo nel pre-gara e ho concluso la gara con un buon risultato in P4. La situazione meteo lasciava presagire che la finale sarebbe stata molto dura. La pista era piuttosto distrutta. Ho fatto una buona partenza e ho iniziato la gara in seconda posizione dietro ad Aaron Plessinger. Poi ho commesso un errore: Ho sbagliato un salto triplo e Cooper Webb mi ha superato. Dopo di che ho cercato di finire al terzo posto. Dopo il disastro della scorsa settimana e sapendo che la mia salute è quasi tornata al 100%, sono contento del risultato di oggi".

Barcia è passato da P12 a 9° nella classifica di campionato dopo 3 gare.

Risultati del Supercross di San Diego:

1° Aaron Plessinger (USA), KTM

2° Cooper Webb (USA), Yamaha

3° Justin Barcia (USA), GASGAS

4° Jett Lawrence (AUS), Honda

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki

6° Dylan Ferrandis (F), Honda

Classifica del campionato dopo il terzo round di 17:

1° Aaron Plessinger (USA), KTM), 60

2° Chase Sexton (USA), KTM, 59,(-1)

3° Jett Lawrence (AUS), Honda, 56,(-4)

4° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 49,(-11)

5° Cooper Webb (USA), Yamaha, 49,(-11)

6° Dylan Ferrandis (F), Honda, 49,(-11)

7° Eli Tomac (USA) Yamaha, 48,(-12)

8° Ken Roczen (D), Suzuki, 42,(-18)

9° Justin Barcia (USA), GASGAS, 40,(-20)

10° Jorge Prado (E), GASGAS, 35,(-25)