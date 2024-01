Justin Barcia (GASGAS): Finalmente no pódio

Depois de problemas de saúde há uma semana, o piloto da GASGAS Works, Justin Barcia, conseguiu atacar novamente em San Diego e terminou no pódio pela primeira vez este ano.

por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

Há apenas uma semana, em São Francisco, o piloto da GASGAS, Justin Barcia, estava a debater-se com graves problemas de saúde. Há uma semana, nem sequer conseguiu qualificar-se diretamente para a final e teve de ir para a manga de qualificação, onde conseguiu chegar à final em P4. No entanto, nada funcionou e Barcia teve de se contentar com o P17, duas voltas abaixo.

Este fim de semana, em San Diego, Barcia recuperou e foi capaz de atacar. As condições estavam novamente lamacentas, mas não tão extremas como em São Francisco. Depois do P12 na sessão de qualificação combinada, qualificou-se diretamente para a final em P4 na corrida de aquecimento.

"Só tivemos duas sessões de treinos hoje por causa da chuva", explicou Barcia. "É por isso que não estava onde queria estar. Tentei manter a cabeça fria na pré-corrida e terminei a corrida com um resultado sólido em P4. A situação climatérica deixava claro que a final seria muito dura. A pista estava bastante destruída. Tive um bom arranque e comecei a corrida em segundo lugar, atrás de Aaron Plessinger. Depois cometi um erro: Falhei um triplo salto e o Cooper Webb ultrapassou-me. Depois disso, tentei terminar em terceiro lugar. Depois do desastre da semana passada e sabendo que a minha saúde está quase a 100 por cento, estou contente com o resultado de hoje."

Barcia melhorou de P12 para 9º na classificação do campeonato após 3 corridas.

Resultado do Supercross San Diego:

1º Aaron Plessinger (EUA), KTM

2º Cooper Webb (EUA), Yamaha

3º Justin Barcia (EUA), GASGAS

4º Jett Lawrence (AUS), Honda

5º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

6º Dylan Ferrandis (F), Honda

Classificação do campeonato após a 3ª ronda de 17:

1º Aaron Plessinger (EUA), KTM), 60

2º Chase Sexton (EUA), KTM, 59,(-1)

3º Jett Lawrence (AUS), Honda, 56,(-4)

4º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 49,(-11)

5º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 49,(-11)

6º Dylan Ferrandis (F), Honda, 49,(-11)

7º Eli Tomac (USA), Yamaha, 48,(-12)

8º Ken Roczen (D), Suzuki, 42,(-18)

9º Justin Barcia (EUA), GASGAS, 40,(-20)

10º Jorge Prado (E), GASGAS, 35,(-25)