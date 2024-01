Ken Roczen (Suzuki) explique sa mésaventure de San Diego

Pour la deuxième fois consécutive, le pilote allemand HEP Progressive Suzuki Ken Roczen a manqué une victoire possible. Lors de la troisième manche du championnat américain de supercross, il a pris la tête de la course dans des conditions difficiles et boueuses au Snapdragon Stadium de San Diego et a contrôlé la course depuis la tête pendant sept tours. Lorsque le futur vainqueur Aaron Plessinger s'est rapproché de l'Allemand, Roczen a trébuché et chuté. Il n'a heureusement pas été blessé, mais a perdu beaucoup de temps. Il a d'abord dû redémarrer sa moto surchauffée par la boue en utilisant le kick. "Tout se passait bien jusqu'à ce que je sois légèrement déséquilibré. Mon repose-pied s'est accroché dans une ornière profonde, ce qui m'a catapulté hors de la moto", a expliqué Roczen.

L'avant de la moto étant tordu, Roczen s'est dirigé vers les stands où son mécanicien a tenté de réparer ce qui pouvait l'être. "Mon avant était tellement tordu que j'ai à peine réussi à retourner dans la zone des mécaniciens pour un arrêt au stand. Et puis j'ai même calé la moto en route".

Dans les stands, Roczen a encore perdu du temps, si bien qu'il s'est fait dépasser et n'a pu que limiter les dégâts par la suite. Il a continué à rouler et a finalement terminé en 12e position. "Je garde la tête haute", a néanmoins déclaré le pilote Suzuki, optimiste. "Je roule bien, mes départs sont bons et je m'amuse vraiment sur ma moto. Ce genre de choses fait partie de la course".

Au championnat, Roczen se classe 8e après 3 des 17 manches, avec 18 points de retard sur le leader. A la fin, Roczen a félicité Aaron Plessinger pour sa première victoire : "S'il y a un pilote qui mérite cette victoire, c'est bien Aaron. Je suis très heureux pour toi, Cowboy !

Résultat du Supercross de San Diego:

1. Aaron Plessinger (USA), KTM

2. Cooper Webb (USA), Yamaha

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Jett Lawrence (AUS), Honda

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki

6. Dylan Ferrandis (F), Honda

7. Hunter Lawrence (AUS), Honda

8. Chase Sexton (USA), KTM

9. Eli Tomac (USA) Yamaha

10. Dean Wilson (GB), Husqvarna

11. Jorge Prado (E), GASGAS

12. Ken Roczen (D), Suzuki

13. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

Classement du championnat après le 3e tour sur 17 :

1. Aaron Plessinger (USA), KTM), 60

2. Chase Sexton (USA), KTM, 59,(-1)

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 56,(-4)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 49,(-11)

5. Cooper Webb (USA), Yamaha, 49,(-11)

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 49,(-11)

7. Eli Tomac (USA) Yamaha, 48,(-12)

8. Ken Roczen (D), Suzuki, 42,(-18)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 40,(-20)

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 35,(-25)