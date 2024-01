Ken Roczen (Suzuki) spiega la sua disavventura a San Diego

Per la seconda volta consecutiva, il pilota tedesco di HEP Progressive Suzuki Ken Roczen ha mancato una possibile vittoria. Nella terza prova del Campionato statunitense di Supercross, ha preso il comando in condizioni difficili e fangose allo Snapdragon Stadium di San Diego e ha controllato la gara dalla testa per 7 giri. Quando il vincitore finale Aaron Plessinger si è avvicinato al tedesco, Roczen è inciampato e caduto. Fortunatamente non si è fatto male, ma ha perso molto tempo. Per prima cosa ha dovuto far ripartire la moto, che si era surriscaldata a causa del fango. "Tutto stava andando bene finché non ho perso leggermente l'equilibrio. La pedana si è incastrata in un solco profondo e sono stato catapultato fuori dalla moto", ha spiegato Roczen.

Con l'avantreno piegato, Roczen si è diretto verso la corsia dei box, dove il suo meccanico ha cercato di sistemare il possibile. "L'avantreno era così piegato che sono riuscito a malapena a tornare nell'area del meccanico per una sosta ai box. E poi ho anche mandato di nuovo in stallo la moto durante il tragitto".

Roczen ha perso altro tempo ai box, tanto che è stato doppiato e ha potuto limitare i danni solo in seguito. Ha continuato a guidare e alla fine ha concluso in P12. "Sto tenendo la testa alta", ha detto ottimisticamente il pilota della Suzuki. "Sto guidando bene, le mie partenze sono buone e mi sto davvero divertendo con la mia moto. Queste cose fanno parte delle corse".

Dopo 3 gare su 17, Roczen si trova all'8° posto in campionato, a 18 punti dal leader. Alla fine, Roczen si è congratulato con Aaron Plessinger per la sua prima vittoria: "Se c'è un pilota che merita questa vittoria, quello è Aaron. Sono davvero felice per te, cowboy!

Risultati del Supercross di San Diego:

1° Aaron Plessinger (USA), KTM

2° Cooper Webb (USA), Yamaha

3° Justin Barcia (USA), GASGAS

4° Jett Lawrence (AUS), Honda

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki

6° Dylan Ferrandis (F), Honda

7° Hunter Lawrence (AUS), Honda

8° Chase Sexton (USA), KTM

9° Eli Tomac (USA), Yamaha

10° Dean Wilson (GB), Husqvarna

11° Jorge Prado (E), GASGAS

12° Ken Roczen (D), Suzuki

13° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

Classifica del campionato dopo il terzo round di 17:

1. Aaron Plessinger (USA), KTM), 60

2. Chase Sexton (USA), KTM, 59,(-1)

3° Jett Lawrence (AUS), Honda, 56,(-4)

4° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 49,(-11)

5° Cooper Webb (USA), Yamaha, 49,(-11)

6° Dylan Ferrandis (F), Honda, 49,(-11)

7° Eli Tomac (USA) Yamaha, 48,(-12)

8° Ken Roczen (D), Suzuki, 42,(-18)

9° Justin Barcia (USA), GASGAS, 40,(-20)

10° Jorge Prado (E), GASGAS, 35,(-25)