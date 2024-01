Ken Roczen (Suzuki) explica o seu acidente em San Diego

O piloto alemão da HEP Suzuki, Ken Roczen, liderou a final de San Diego durante 7 voltas antes de cair e ter de ir para as boxes com a mota dobrada. No entanto, o alemão continua confiante.

Pela segunda vez consecutiva, o piloto alemão da HEP Progressive Suzuki, Ken Roczen, perdeu uma possível vitória. Na 3ª ronda do Campeonato de Supercross dos EUA, assumiu a liderança em condições difíceis e lamacentas no Snapdragon Stadium de San Diego e controlou a corrida a partir da frente durante 7 voltas. Quando o eventual vencedor Aaron Plessinger se aproximou do alemão, Roczen tropeçou e caiu. Felizmente, não sofreu ferimentos, mas perdeu muito tempo. Primeiro teve de arrancar com a mota, que tinha sobreaquecido devido ao monte de lama. "Tudo estava a correr bem até que perdi um pouco o equilíbrio. O meu pedal ficou preso num sulco profundo e fui catapultado para fora da mota", explicou Roczen.

Com a frente torta, Roczen dirigiu-se para as boxes, onde o seu mecânico tentou reparar o que era possível reparar. "A minha frente estava tão torcida que mal consegui voltar à área dos mecânicos para uma paragem nas boxes. E depois ainda parei a mota outra vez no caminho."

Roczen perdeu mais tempo nas boxes, foi ultrapassado e só conseguiu limitar os danos depois. Ele continuou a rodar e acabou por terminar em P12. "Estou a manter a cabeça erguida," disse o piloto da Suzuki com otimismo. "Estou a rodar bem, os meus arranques são bons e estou a divertir-me muito com a minha moto. Estas coisas fazem parte das corridas."

Após 3 das 17 etapas, Roczen está em 8º lugar no campeonato, 18 pontos atrás do líder. No final, Roczen felicitou Aaron Plessinger pela sua primeira vitória: "Se há um piloto que merece esta vitória, é o Aaron. Estou muito feliz por ti, cowboy!

Resultado do Supercross San Diego:

1º Aaron Plessinger (EUA), KTM

2º Cooper Webb (EUA), Yamaha

3º Justin Barcia (EUA), GASGAS

4º Jett Lawrence (AUS), Honda

5º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

6º Dylan Ferrandis (F), Honda

7º Hunter Lawrence (AUS), Honda

8º Chase Sexton (EUA), KTM

9º Eli Tomac (EUA), Yamaha

10º Dean Wilson (GB), Husqvarna

11º Jorge Prado (E), GASGAS

12º Ken Roczen (D), Suzuki

13º Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki

Classificação do campeonato após a 3ª ronda de 17:

1. Aaron Plessinger (EUA), KTM), 60

2. Chase Sexton (EUA), KTM, 59,(-1)

3º Jett Lawrence (AUS), Honda, 56,(-4)

4º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 49,(-11)

5º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 49,(-11)

6º Dylan Ferrandis (F), Honda, 49,(-11)

7º Eli Tomac (USA), Yamaha, 48,(-12)

8º Ken Roczen (D), Suzuki, 42,(-18)

9º Justin Barcia (EUA), GASGAS, 40,(-20)

10º Jorge Prado (E), GASGAS, 35,(-25)