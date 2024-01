Eli Tomac (Yamaha) : Départ mitigé en rose

Les scènes se sont déjà ressemblées à plusieurs reprises jusqu'à présent. Lors de l'ouverture de la saison à Anaheim I, l'as de Yamaha Eli Tomac (31 ans) a été pris dans des turbulences au départ et a dû rattraper son retard. A San Francisco et à San Diego, la finale a été une bataille dans la boue, où le multi-champion Tomac a dû batailler ferme et a connu de nouveaux incidents.

A San Francisco, le père de famille a terminé en P2 derrière Chase Sexton, un nouveau venu chez Red Bull-KTM. Samedi dernier à San Diego, Tomac a dû remonter le peloton à partir du deuxième tour après un bon départ en raison d'une collision avec un moteur qui a calé. Au final, "ET" s'est contenté de la 9e position derrière Sexton.

Scènes de folie

Le coéquipier de Tomac chez Yamaha, Cooper Webb , est monté sur la deuxième marche du podium à San Diego. Juste après le départ, Tomac a reçu un coup sur la roue avant dans la première section de rythme, puis a perdu l'équilibre et quelques positions. Plus tard - après la collision avec Christian Craig (Husqvarna) - Tomac a même dû tordre le levier d'embrayage avant de pouvoir démarrer le moteur et continuer à rouler.

Même si le week-end précédent, à San Francisco, a été très positif, c'est surtout sur ce point que Tomac peut s'exprimer. "San Francisco a été l'une des courses dans la boue les plus dures que j'ai jamais faites", constate le vétéran, qui pilotait une YZF rétro chez Yamaha, blanche et un peu rose. "Certaines ornières étaient si profondes que l'on pouvait s'y retrouver coincé si l'on avait choisi la mauvaise trajectoire. Je suis content pour l'équipe - ils avaient fait un très bon travail lors des deux derniers week-ends pour que la moto fonctionne bien".