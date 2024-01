Eli Tomac (Yamaha): Inizio misto in rosa

Le scene sono state simili in diverse occasioni finora. All'apertura della stagione ad Anaheim I, l'asso della Yamaha Eli Tomac (31) è stato coinvolto in una turbolenza alla partenza e ha dovuto recuperare da molto lontano. A San Francisco e anche a San Diego, il finale è stato una battaglia nel fango in cui il pluricampione Tomac ha dovuto lottare duramente e ha nuovamente subito incidenti.

A San Francisco, il padre di famiglia ha concluso al secondo posto dietro al nuovo arrivato della Red Bull KTM Chase Sexton. Sabato scorso a San Diego, Tomac ha dovuto rimontare dal secondo giro dopo una buona partenza a causa di una collisione con un motore in panne. Alla fine, è stato sufficiente per "ET" concludere al nono posto dietro a Sexton.

Scene selvagge

Il compagno di squadra Yamaha di Tomac, Cooper Webb , è salito sul secondo gradino del podio a San Diego. Tomac ha preso una botta sulla ruota anteriore nella prima sezione ritmica subito dopo la partenza e ha perso l'equilibrio e alcune posizioni. In seguito, dopo la collisione con Christian Craig (Husqvarna), Tomac ha dovuto addirittura piegare la leva della frizione prima di poter avviare il motore e continuare a guidare.

Anche se il fine settimana precedente a San Francisco è stato molto positivo, Tomac ha molto da dire al riguardo. "San Francisco è stata una delle gare di fango più dure che abbia mai corso", dice il duro veterano, che ha guidato una Yamaha YZF retrò in bianco e un po' di rosa. "Alcuni solchi erano così profondi che potevi rimanerci incastrato se sceglievi la linea sbagliata. Sono contento per l'equipaggio, che ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi due fine settimana per far funzionare bene la moto".