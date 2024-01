Eli Tomac (Yamaha): Início misto na cor-de-rosa

Enquanto a KTM já pode comemorar as vitórias da temporada no Supercross dos EUA, a estrela da Yamaha Eli Tomac ainda está a lutar contra a má sorte nas fases iniciais da nova temporada de Supercross.

As cenas foram semelhantes em várias ocasiões até agora. Na abertura da época em Anaheim I, o ás da Yamaha Eli Tomac (31) envolveu-se em algumas turbulências no início e teve de recuperar o atraso. Em São Francisco e também em San Diego, a final foi uma batalha lamacenta em que o multi-campeão Tomac teve de lutar muito e voltou a sofrer incidentes.

Em São Francisco, o homem de família terminou em P2, atrás do estreante da Red Bull KTM, Chase Sexton. No sábado passado, em San Diego, Tomac teve de se despistar a partir da segunda volta, depois de um bom arranque, devido a uma colisão com um motor parado. No final, foi o suficiente para o "ET" terminar em 9º, atrás de Sexton.

Cenas selvagens

O companheiro de equipa de Tomac na Yamaha, Cooper Webb , terminou no segundo lugar do pódio em San Diego. Tomac levou uma pancada na roda dianteira na primeira secção de ritmo logo após a partida e depois perdeu o equilíbrio e algumas posições. Mais tarde - após a colisão com Christian Craig (Husqvarna) - Tomac teve mesmo de dobrar a alavanca da embraiagem antes de conseguir ligar o motor e continuar a correr.

Apesar de o fim de semana anterior em São Francisco ter sido muito positivo em termos de balanço, Tomac tem muito a dizer sobre o mesmo. "São Francisco foi uma das corridas de lama mais duras que já participei", diz o veterano durão, que pilotou uma Yamaha YZF retro em branco e um pouco de cor-de-rosa. "Alguns dos sulcos eram tão profundos que podíamos ficar presos neles se escolhêssemos a linha errada. Estou contente pela equipa - fizeram um excelente trabalho nos últimos dois fins-de-semana para pôr a moto a funcionar bem."