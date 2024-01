Jason Anderson (Kawa): Fuerte reacción ante Lawrence

Después de cruzar la línea de meta en la última carrera de Supercross en San Diego, se produjo un incidente entre el joven australiano de Honda Jett Lawrence (20) y el debutante de Kawasaki Jason "el hombre" Anderson. Fue increíblemente difícil adelantar a los pilotos en la pista.Lawrence se había quejado posteriormente del estilo de pilotaje defensivo de Anderson, ya que supuestamente cruzó deliberadamente las líneas para retrasar a Lawrence (SPEEDWEEK informó: Jett Lawrence (HRC) se disculpa con Anderson).

El duelo por el cuarto puesto en la profunda pista de San Diego se prolongó durante varias vueltas y cuando Lawrence finalmente adelantó a Anderson, éste hizo un gesto hacia atrás en dirección a Anderson.Lawrence, que antes había perdido mucho tiempo detrás de Anderson, se encaró con él tras cruzar la línea de meta y le recriminó su estilo de pilotaje. Ambos protagonistas llegaron incluso a ponerse violentos durante unos instantes. Desde entonces, la AMA ha multado a ambos pilotos con 1.000 dólares.

Ahora han surgido más detalles del incidente a partir de las declaraciones iniciales de Jason Anderson: gente de Honda habría entrado en la carpa de Kawasaki inmediatamente después de la carrera para poner las cosas en su sitio. El padre de Anderson también habló y el agente de Jett se disculpó más tarde por teléfono con Anderson - y también anunció la disculpa a través de las redes sociales. La gente de HRC también se había puesto en contacto con Anderson mediante mensajes de texto.

Hick-up

Lawrence se disculpó más tarde a través de las redes sociales, diciendo que había aprendido del incidente e incluso anunció que pagaría la multa de Anderson, que no hizo comentarios hasta mediados de semana. "Jett me dio un golpe en la cara después de adelantarme. Luego me gritó en la cara, yo también le grité...", explica Anderson, que a continuación informa de las diversas disculpas del campamento de Honda. Luego Anderson continúa: "Pero todavía no he oído nada de Jett, ha habido un silencio total por parte del tipo por el que varias personas se han disculpado."

El caso es que Lawrence lleva mucho tiempo siendo considerado "el niño mimado de todos" en EE.UU. y ha disfrutado de un ascenso meteórico. La diferencia generacional también se percibe en los comentarios de Anderson, el padre de familia, hacia Lawrence: "No me lo tomé como algo personal. Estábamos tranquilos y todo parecía superado, no era para tanto". A continuación, Anderson advierte: "Vivimos en una época en la que los niños van detrás del equipo de limpieza de los medios de comunicación. La gente tampoco suele atenerse a la verdad ni asumir su responsabilidad".

Anderson también advierte: "Reconozco plenamente que a menudo soy un gilipollas, pero puedes apostar tu culo a que seguiré siéndolo si me siento así".

También respondiendo a la especulación de que Lawrence podría batir el épico récord de Supercross del icono estadounidense Jeremy McGrath , 72 victorias, Anderson dijo: "¡Jett será grande, pero nunca será el rey! Sigue teniendo 71 victorias".