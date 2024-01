Jason Anderson (Kawa) : Vive réaction à Lawrence

Après avoir franchi la ligne d'arrivée de la finale du Supercross de San Diego, un incident s'est produit entre la jeune star australienne Honda Jett Lawrence (20 ans) et le routinier Kawasaki Jason "el hombre" Anderson. Sur la piste, il était incroyablement difficile de doubler les pilotes.Lawrence s'était ensuite plaint de la conduite défensive d'Anderson, qui aurait délibérément traversé des lignes pour le ralentir (SPEEDWEEK rapporte : Jett Lawrence (HRC) s'excuse auprès d'Anderson).

Le duel pour la quatrième place, qui s'est déroulé sur un terrain profond à San Diego, a duré plusieurs tours et lorsque Lawrence a finalement dépassé Anderson, il a fait un geste vers l'arrière en direction d'Anderson.Lawrence, qui avait perdu beaucoup de temps derrière Anderson, l'a ensuite rattrapé après avoir franchi la ligne d'arrivée et s'est plaint de sa conduite. Les deux protagonistes en sont même venus brièvement aux mains. Entre-temps, les deux pilotes ont reçu une amende de 1000 dollars de l'AMA.

Les premières déclarations de Jason Anderson ont permis d'en savoir plus sur l'incident : des personnes de Honda se seraient rendues directement après la course dans la tente Kawasaki pour relativiser les choses, le père d'Anderson aurait également pris la parole et l'agent de Jett aurait ensuite téléphoné à Anderson pour s'excuser, annonçant également des excuses via les médias sociaux. Des membres du HRC ont également envoyé des messages à Anderson.

Hickhack

Lawrence s'était effectivement excusé plus tard via les médias sociaux, affirmant qu'il avait appris la leçon et avait même annoncé qu'il paierait l'amende pour Anderson. Anderson n'a pris position qu'en milieu de semaine. "Jett m'a essuyé le visage après m'avoir dépassé. Il m'a ensuite crié au visage, je lui ai aussi crié dessus...", explique Anderson avant de rapporter les diverses excuses du camp Honda. Puis Anderson poursuit : "Mais je n'ai encore rien entendu de Jett, c'était le silence total autour de ce type pour lequel plusieurs personnes se sont excusées".

Le fait est que Lawrence est depuis longtemps considéré aux Etats-Unis comme "everybody's darling", qu'il a connu une ascension fulgurante. Dans les déclarations du père de famille Anderson à l'égard de Lawrence, on peut également entendre la différence de génération : "En fait, je ne l'ai pas pris personnellement. Nous étions cools et en fait tout semblait déjà terminé - ce n'était pas trop grave". Puis Anderson met en garde : "Nous vivons à une époque où les enfants se placent derrière l'équipe de nettoyage des médias. Les gens ne s'en tiennent pas non plus souvent à la vérité ou ne prennent pas non plus leurs responsabilités pour eux-mêmes".

Anderson lance ensuite un avertissement : "J'assume pleinement le fait que je suis souvent un imbécile - mais tu peux parier ton cul que je continuerai à être un imbécile envers toi si je devais le ressentir" !

En réponse aux spéculations selon lesquelles Lawrence pourrait battre le record épique de 72 victoires en supercross de l'icône américaine Jeremy McGrath , Anderson a également déclaré : "Jett sera génial, mais il ne sera jamais le roi ! Il y a encore 71 victoires !"