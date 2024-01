Jason Anderson (Kawa): forte reazione a Lawrence

Dopo aver tagliato il traguardo della gara finale del Supercross a San Diego, c'è stato un incidente tra il giovane australiano della Honda Jett Lawrence (20) e il debuttante della Kawasaki Jason "el hombre" Anderson. Era incredibilmente difficile sorpassare i piloti in pista.Lawrence si è poi lamentato dello stile di guida difensivo di Anderson, che avrebbe deliberatamente attraversato le linee per trattenere Lawrence (SPEEDWEEK ha riportato: Jett Lawrence (HRC) si scusa con Anderson).

Il duello per il quarto posto sul profondo tracciato di San Diego è andato avanti per diversi giri e quando Lawrence ha finalmente superato Anderson, ha fatto un gesto verso il posteriore in direzione di Anderson.Lawrence ha perso molto tempo dietro Anderson prima, lo ha affrontato dopo aver tagliato il traguardo e lo ha rimproverato per il suo stile di guida. Entrambi i protagonisti sono stati anche violenti per un breve periodo. Entrambi i piloti sono stati multati di 1.000 dollari dall'AMA.

Dalle prime dichiarazioni di Jason Anderson sono emersi ulteriori dettagli sull'incidente: il personale Honda sarebbe entrato nella tenda Kawasaki subito dopo la gara per mettere le cose in chiaro. Anche il padre di Anderson è intervenuto e l'agente di Jett si è poi scusato telefonicamente con Anderson , annunciando le scuse anche sui social media. Anche il personale HRC ha contattato Anderson con messaggi di testo.

Il problema

Lawrence si è poi scusato tramite i social media, dicendo di aver imparato dall'incidente e annunciando che avrebbe pagato la multa di Anderson. Anderson non ha commentato fino a metà settimana: "Jett mi ha colpito in faccia dopo avermi sorpassato. Poi mi ha urlato in faccia, anch'io gli ho urlato contro...", spiega Anderson e poi riferisce delle varie scuse da parte del team Honda. Poi Anderson continua: "Ma non ho ancora sentito nulla da Jett, c'è stato un silenzio totale da parte del ragazzo per il quale molte persone si sono scusate".

Il fatto è che Lawrence è stato a lungo considerato "il beniamino di tutti" negli Stati Uniti e ha avuto un'ascesa fulminante. La differenza generazionale si sente anche nei commenti di Anderson, il padre di famiglia, nei confronti di Lawrence: "Non l'ho presa sul personale. Eravamo tranquilli e sembrava tutto finito, non era un problema". Anderson mette poi in guardia: "Viviamo in un'epoca in cui i ragazzi sono sempre più dietro alla squadra di salvataggio dei media. Spesso le persone non si attengono alla verità e non si assumono la responsabilità di se stesse".

Anderson avverte inoltre: "Ammetto pienamente di essere spesso una testa di cazzo, ma potete scommetterci il culo che continuerò a essere una testa di cazzo con voi se mi sento così!".

Rispondendo anche alle speculazioni secondo cui Lawrence potrebbe battere l'epico record di 72 vittorie nel Supercross dell'icona statunitense Jeremy McGrath , Anderson ha detto: "Jett sarà grande, ma non sarà mai il re! È ancora a 71 vittorie!".