Jason Anderson (Kawa): Forte reação a Lawrence

Depois de cruzar a linha de chegada na corrida final do Supercross em San Diego, houve um incidente entre o jovem australiano da Honda Jett Lawrence (20) e o estreante da Kawasaki Jason "el hombre" Anderson. Era incrivelmente difícil ultrapassar pilotos na pista.Lawrence queixou-se posteriormente do estilo de condução defensivo de Anderson, que alegadamente atravessou deliberadamente as linhas para o atrasar (a SPEEDWEEK noticiou: Jett Lawrence (HRC) pede desculpa a Anderson).

O duelo pelo quarto lugar na pista profunda de San Diego prolongou-se por várias voltas e quando Lawrence finalmente passou Anderson, fez um gesto para trás na direção de Anderson.Lawrence perdeu muito tempo atrás de Anderson, confrontou-o depois de cruzar a linha de chegada e repreendeu-o pelo seu estilo de condução. Os dois protagonistas chegaram mesmo a ser violentos durante um curto período de tempo. Ambos os pilotos foram multados em 1000 dólares pela AMA.

Asdeclarações iniciais de Jason Anderson deram origem a mais pormenores sobre o incidente: o pessoal da Honda terá entrado na tenda da Kawasaki imediatamente a seguir à corrida para pôr as coisas em perspetiva. O pai de Anderson também se manifestou e o agente de Jett pediu desculpa a Anderson por telefone , tendo também anunciado o pedido de desculpas através das redes sociais. O pessoal da HRC também contactou Anderson através de mensagens de texto.

Acerto de contas

Lawrence pediu desculpa mais tarde através das redes sociais, dizendo que tinha aprendido com o incidente e até anunciou que pagaria a multa de Anderson. Anderson não comentou até meio da semana. "Jett bateu-me na cara depois de me ter ultrapassado. Depois gritou-me na cara, eu também gritei com ele...", explica Anderson, que relata em seguida os vários pedidos de desculpa da equipa Honda. Depois, Anderson continua: "Mas ainda não ouvi nada do Jett, tem havido um silêncio total por parte do tipo a quem várias pessoas pediram desculpa".

O facto é que Lawrence há muito que é considerado "o queridinho de toda a gente" nos EUA e tem tido uma ascensão meteórica. A diferença geracional também se faz sentir nos comentários feitos por Anderson, o pai da família, em relação a Lawrence: "Não levei nada a peito. Estávamos bem e parecia que tudo tinha passado - não era nada de especial". Anderson adverte: "Vivemos numa época em que as crianças estão a ficar para trás da equipa de limpeza dos meios de comunicação social. Muitas vezes, as pessoas também não se agarram à verdade ou não assumem a responsabilidade por si próprias".

Anderson avisa ainda: "Admito que sou muitas vezes um idiota - mas podem apostar que vou continuar a ser um idiota para vocês se me sentir assim!"

Respondendo também à especulação de que Lawrence poderia quebrar o recorde épico de 72 vitórias de Jeremy McGrath no Supercross dos EUA, Anderson disse: "Jett será ótimo, mas nunca será o rei! Ainda são 71 vitórias!"