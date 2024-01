Aperçu et calendrier Anaheim-2

Le week-end prochain, l'Angel Stadium d 'Anaheim accueillera déjà la 4e manche du championnat américain de supercross. Cette fois-ci, les prévisions météorologiques sont bonnes : sous un ciel ensoleillé et légèrement nuageux, la Californie devrait connaître des températures maximales quotidiennes de 26 degrés avec une probabilité de pluie de zéro pour cent. Après les deux courses dans la boue à San Francisco et San Diego, les athlètes et les spectateurs peuvent donc se réjouir de bonnes conditions extérieures. En même temps, l'événement marque la première course de l'année au format Triple Crown. Les vainqueurs et les classés seront donc déterminés par la somme de trois courses finales.

Après sa première victoire à San Diego, le pilote d'usine Red Bull KTM Aaron Plessinger se présentera pour la première fois à Anaheim avec la 'redplate' du leader du championnat. Son coéquipier et champion en titre Chase Sexton n'a qu'un point de retard au classement et Jett Lawrence (Honda), qui a remporté haut la main l'ouverture de la saison au même endroit, n'est lui aussi qu'à 4 points du leader.

Le pilote allemand HEP Progressive Suzuki Ken Roczen, qui a été particulièrement malchanceux lors des deux dernières courses dans la boue, se classe à la 8e place avec 18 points de retard.

Pour le champion du monde MXGP en titre Jorge Prado (GASGAS), la course d'Anaheim-2 sera sa dernière apparition aux Etats-Unis. Après 3 tours de championnat, l'Espagnol se classe dans le top 10et cette course sera pour lui sa première participation à la Triple Couronne.

Classement au championnat après le 3e tour sur 17 :

1. Aaron Plessinger (USA), KTM), 60

2. Chase Sexton (USA), KTM, 59,(-1)

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 56,(-4)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 49,(-11)

5. Cooper Webb (USA), Yamaha, 49,(-11)

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 49,(-11)

7. Eli Tomac (USA) Yamaha, 48,(-12)

8. Ken Roczen (D), Suzuki, 42,(-18)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 40,(-20)

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 35,(-25)

Dans le championnat Lites de la côte ouest, le pilote officiel du Star Racing Yamaha Jordon Smith a augmenté son avance en tête du classement de 5 à 8 points après avoir pris la troisième place à San Diego. Le vainqueur de San Diego, Nate Thrasher, n'occupe que la 12e place du classement après avoir connu des problèmes lors des deux premières courses, tout comme la nouvelle recrue japonaise du HRC, Jo Shimoda, qui cherche encore sa forme cette saison.

Classement du championnat 250 West après le 3e tour

1. Jordon Smith (USA), Yamaha, 67

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 59,(-8)

3. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 57,(-10)

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 54,(-13)

5. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 41,(-26)

6. Anthony Bourdon (F), Suzuki, 39,(-28)

7. Jo Shimoda (J), Honda, 36,(-31)

8. Carson Mumford (USA), Honda, 36,(-31)

9. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 36(-31)

10. Julien Beaumer (USA), KTM, 33,(-34)

Les 17 manches de la série de supercross AMA seront retransmises en live streaming payant.

Les courses peuvent ainsi être suivies :

Livetiming (gratuit)

Livestream (payant)





Horaire Supercross Anaheim 2

Samedi 27 janvier 2024

18:40 - Essais libres

20:50 - Essais chronométrés 1, 250

21:20 - Essai chronométré 1, 450

22:50 - Essai chronométré 2, 250

23:20 - Essai chronométré 2, 450

Dimanche 28 janvier 2024

Qualifier la dernière chance :

00:30 - 250SX Qualifier la dernière chance

00:40 - 450SX Qualifier la dernière chance

Finale 1 :

02:36 - 250SX course 1

03:01 - 450SX course 1

Finale 2 :

03:37 - 250SX Course 2

03:54 - 450SX course 2

Finale 3 :

04:39 - 250SX Course 3

05:06 - 450SX course 3



*) Données en HEC sans garantie