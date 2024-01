Anteprima e calendario Anaheim-2

La quarta prova del Campionato statunitensedi Supercross si terrà all'Angel Stadium di Anaheim il prossimo fine settimana. Le previsioni meteo sono buone questa volta: con sole e una leggera copertura nuvolosa, si prevede che la temperatura massima giornaliera in California sarà di 26 gradi con lo zero per cento di possibilità di pioggia. Dopo le due gare fangose di San Francisco e San Diego, atleti e spettatori possono ora sperare in condizioni meteorologiche favorevoli. Allo stesso tempo, l'evento segna la prima gara dell'anno nel formato Triple Crown. Ciò significa che i vincitori e i secondi classificati saranno determinati dal totale delle 3 gare finali.

Dopo la sua prima vittoria a San Diego, il pilota ufficiale Red Bull KTM Aaron Plessinger gareggerà anche ad Anaheim con la "targa rossa" di leader del campionato per la prima volta. Il suo compagno di squadra e campione in carica Chase Sexton è a un solo punto di distanza da lui in classifica e anche Jett Lawrence (Honda), che ha vinto l'apertura della stagione nello stesso luogo, è a soli quattro punti dalla testa.

Il pilota tedesco di HEP Progressive Suzuki Ken Roczen, che è stato particolarmente sfortunato nelle ultime due gare sul fango, è all'8° posto, a 18 punti di distanza.

Per il campione del mondo MXGP in carica Jorge Prado (GASGAS), la gara di Anaheim-2 sarà per il momento la sua ultima apparizione negli Stati Uniti. Lo spagnolo è nella top10 dopo 3 round del campionato e questa gara sarà anche la sua prima uscita nella Triple Crown.

Classifica del campionato dopo il terzo round di 17:

1° Aaron Plessinger (USA), KTM), 60

2. Chase Sexton (USA), KTM, 59,(-1)

3° Jett Lawrence (AUS), Honda, 56,(-4)

4° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 49,(-11)

5° Cooper Webb (USA), Yamaha, 49,(-11)

6° Dylan Ferrandis (F), Honda, 49,(-11)

7° Eli Tomac (USA) Yamaha, 48,(-12)

8° Ken Roczen (D), Suzuki, 42,(-18)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 40,(-20)

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 35,(-25)

Nel Campionato Lites Costa Ovest, il pilota ufficiale Star Racing Yamaha Jordon Smith ha aumentato il suo vantaggio in testa alla classifica da 5 a 8 punti dopo la P3 di San Diego. Il vincitore di San Diego, Nate Thrasher, è solo 12° in classifica dopo i problemi avuti nelle prime due gare, mentre il nuovo arrivato in casa giapponese HRC , Jo Shimoda, è ancora alla ricerca della sua forma in questa stagione.

Classifica del campionato 250 West dopo il terzo round

1° Jordon Smith (USA), Yamaha, 67

2° Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 59,(-8)

3° Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 57,(-10)

4° RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 54,(-13)

5° Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 41,(-26)

6° Anthony Bourdon (F), Suzuki, 39,(-28)

7° Jo Shimoda (J), Honda, 36,(-31)

8° Carson Mumford (USA), Honda, 36,(-31)

9. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 36(-31)

10. Julien Beaumer (USA), KTM, 33,(-34)

Tutti i 17 round della serie AMA Supercross saranno trasmessi in diretta streaming a pagamento.

Ecco come seguire le gare:

Livetiming (gratuito)

Livestream (a pagamento)





Programma Supercross Anaheim 2

Sabato 27 gennaio 2024

18:40 - Prove libere

20:50 - Qualifiche 1, 250

21:20 - Qualifiche 1, 450

22:50 - Qualifiche 2, 250

23:20 - Qualifiche 2, 450

Domenica 28 gennaio 2024

Ultima chance di qualificazione:

00:30 - 250SX Ultima possibilità di qualificazione

00:40 - Qualifica ultima chance 450SX

Finale 1:

02:36 - 250SX Gara 1

03:01 - 450SX Gara 1

Finale 2:

03:37 - 250SX Gara 2

03:54 - 450SX gara 2

Finale 3:

04:39 - 250SX gara 3

05:06 - 450SX gara 3



*) Dati in CET senza garanzia