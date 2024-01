Antevisão e calendário Anaheim-2

A previsão do tempo para a 4ª etapa do Campeonato Americano de Supercross é excelente. O Angel Stadium em Anaheim (Califórnia) vai acolher a 4ª etapa do Campeonato dos Estados Unidos de Supercross este fim de semana.

A 4ª ronda do Campeonato de Supercross dos EUAterá lugar no Angel Stadium, em Anaheim, no próximo fim de semana. Desta vez, as previsões meteorológicas são boas: com sol e nuvens ligeiras, a máxima diária na Califórnia está prevista para 26 graus com zero por cento de hipóteses de chuva. Depois das duas corridas lamacentas em São Francisco e em San Diego, os atletas e os espectadores podem agora contar com boas condições climatéricas. Ao mesmo tempo, o evento marca a primeira corrida do ano no formato da Tripla Coroa. Isto significa que os vencedores e os segundos classificados serão determinados a partir do total das 3 corridas finais.

Depois da sua primeira vitória em San Diego, o piloto de fábrica da Red Bull KTM, Aaron Plessinger, também vai competir em Anaheim com a "placa vermelha" do líder do campeonato pela primeira vez. O seu companheiro de equipa e atual campeão Chase Sexton está apenas a um ponto dele na classificação e Jett Lawrence (Honda), que venceu a abertura da temporada no mesmo local, está também a apenas quatro pontos da liderança.

O piloto alemão da HEP Progressive Suzuki, Ken Roczen, que tem sido particularmente azarado nas duas últimas corridas na lama, está em 8º lugar, 18 pontos atrás.

Para o atual Campeão Mundial MXGP Jorge Prado (GASGAS), a corrida em Anaheim-2 será sua última aparição nos EUA por enquanto. O espanhol está no top10 depois de 3 rondas do campeonato e esta corrida será também a sua primeira participação na Tripla Coroa.

Classificação do campeonato após a 3ª ronda de 17:

1º Aaron Plessinger (EUA), KTM), 60

2º Chase Sexton (EUA), KTM, 59,(-1)

3º Jett Lawrence (AUS), Honda, 56,(-4)

4º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 49,(-11)

5º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 49,(-11)

6º Dylan Ferrandis (F), Honda, 49,(-11)

7º Eli Tomac (USA), Yamaha, 48,(-12)

8º Ken Roczen (D), Suzuki, 42,(-18)

9º Justin Barcia (EUA), GASGAS, 40,(-20)

10º Jorge Prado (E), GASGAS, 35,(-25)

No Campeonato Lites Costa Oeste, o piloto de fábrica da Star Racing Yamaha, Jordon Smith, aumentou a sua vantagem no topo da classificação de 5 para 8 pontos depois do P3 em San Diego. O vencedor de San Diego, Nate Thrasher, é apenas o 12º na classificação depois de problemas nas duas primeiras corridas, enquanto o recém-chegado japonês da HRC, Jo Shimoda, também ainda está à procura da sua forma esta época.

Classificação do Campeonato 250 Oeste após a 3ª ronda

1º Jordon Smith (EUA), Yamaha, 67

2º Levi Kitchen (EUA), Kawasaki, 59,(-8)

3º Garrett Marchbanks (EUA), Yamaha, 57,(-10)

4º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna, 54,(-13)

5º Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 41,(-26)

6º Anthony Bourdon (F), Suzuki, 39,(-28)

7º Jo Shimoda (J), Honda, 36,(-31)

8º Carson Mumford (EUA), Honda, 36,(-31)

9º Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 36(-31)

10º Julien Beaumer (USA), KTM, 33,(-34)

Todas as 17 rondas da série AMA Supercross serão transmitidas em direto mediante o pagamento de uma taxa.

É assim que as corridas podem ser seguidas:

Livetiming (gratuito)

Livestream (pago)





Calendário Supercross Anaheim 2

Sábado, 27 de janeiro de 2024

18:40 - Treinos livres

20:50 - Qualificação 1, 250

21:20 - Qualificação 1, 450

22:50 - Qualificação 2, 250

23:20 - Qualificação 2, 450

Domingo, 28 de janeiro de 2024

Qualificação da Última Oportunidade:

00:30 - 250SX Qualificação da Última Oportunidade

00:40 - Qualificação da 450SX

Final 1:

02:36 - 250SX Corrida 1

03:01 - 450SX Corrida 1

Final 2:

03:37 - 250SX Corrida 2

03:54 - 450SX Corrida 2

Final 3:

04:39 - 250SX Corrida 3

05:06 - 450SX corrida 3



*) Dados em CET sem garantia