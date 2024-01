Cooper Webb (Yamaha) remporte Anaheim-2, Roczen P7

Avec un résultat de 2-2-5, Cooper Webb (Yamaha) a remporté la Triple Crown Event d'Anaheim-2, alors que Jett Lawrence (HRC) a chuté et a vu sa possible victoire finale s'envoler. Ken Roczen (Suzuki) a lui aussi joué de malchance en terminant 7e.

4e manche du championnat américain de supercross au Angel Stadium d 'Anaheim(Anaheim-2) : La première surprise de la journée a été le meilleur temps des essais chronométrés réalisé par Justin Cooper(Yamaha) en 57,933 secondes, qu'il a gravé dans le sol dans son dernier tour, ce qui lui a permis de partir en pole position pour la première finale de l'événement Triple Crown. Ken Roczen(HEP Progressive Suzuki) s'est qualifié pour les finales avec un temps au tour de 58,690 secondes en P6.

Le départ de la première finale a été remporté par Chase Sexton(KTM), juste devant le champion du monde MXGP espagnol Jorge Prado (GASGAS). Le pilote officiel australien du HRC Jett Lawrence (Honda) a chuté dès la première section rythmique et a été relégué à la dernière position. Ensuite, Craig est entré en collision avec Barcia, ce qui a mis les deux pilotes à terre. Un duel pour la troisième place s'est engagé entre Jason Anderson (Kawasaki) et Ken Roczen dans la phase initiale.

Après son incident,Jett Lawrence a pu remonter à la P7 grâce à des temps au tourrapides. Chase Sexton a remporté la première finale devant Cooper Webb, Ken Roczen, Jason Anderson et Eli Tomac.

Prado et Webb ont pris le meilleur départ de la deuxième finale de la soirée. Webb s'est toutefois imposé face à l'Espagnol dès le deuxième virage, tandis que Jett Lawrence, Eli Tomac, Ken Roczen n'ont pas pris un bon départ dans cette course et ont dû aborder la deuxième finale en dehors du top 10. Anderson a pris le dessus sur Webb dans le deuxième tour et a remporté la finale avec une avance de 3,4 secondes sur Webb et Jett Lawrence. Ken Roczen, qui n'était sorti que 12e du premier tour, a réussi à remonter à la 6e place dans cette manche, mais a profité d'un crash de Chase Sextons, qui est passé de la 6e à la 12e place et a terminé à la 11e place.

Après sa mésaventure dans la deuxième finale, Sexton s'est emparé du holeshot dans la décisive 3e course et a mené la course devant Tomac, Plessinger et Jett Lawrence, tandis que Ken Roczen a percuté Anderson dans le premier virage et a chuté. Roczen a été relégué en queue de peloton. Anderson a chuté dans la zone des whoops et est retombé à son tour en P19, tandis que Tomac a pris la tête.

Jett Lawrence s'est battu pour passer Plessinger et Sexton en P2, mais un crash dans le dernier tour a relégué l'Australien, qui aurait pu remporter le classement général avec une P2 dans la troisième finale, à la P4, ce qui l'a finalement privé du podium d'Anaheim-2 et de la tête du classement. Anderson, après son crash, a réalisé les meilleurs temps au touret s'est classé 8e, tandis que Roczen a terminé 10e après sa mésaventure du premier tour de la course.

Eli Tomac a remporté la troisième finale avec une avance de 7,1 secondes sur Sexton et Plessinger. Cooper Webb a terminé 5e et a remporté la victoire au classement général de la Triple Crown d 'Anaheim-2 avec un score de 2-2-5. Eli Tomac a terminé deuxième du classement général avec un résultat de 5-7-1, devant Plessinger (6-4-3). Ken Roczen a finalement terminé 7e du classement journalier avec un résultat de 3-6-10.

La troisième bague de Plessinger a suffi au pilote d'usine Red Bull KTM à l'image de cow-boy pour défendre la 'redplate' de leader du championnat. Avant la 5e manche du championnat à Detroit, il mène avec 4 points d'avance sur son coéquipier et tenant du titre Chase Sexton. Cooper Webb est remonté à la troisième place du classement après sa victoire à Anaheim, tandis que Jett Lawrence a chuté de la troisième à la quatrième place. Ken Roczen est toujours 8e au classement, à 23 points du leader.

Résultats du Supercross Anaheim-2:

1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 2-2-5

2. Eli Tomac (USA) Yamaha, 5-7-1

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 6-4-3

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 4-1-8

5. Chase Sexton (USA), KTM, 1-11-2

6. Jett Lawrence (AUS), Honda, 7-3-4

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 3-6-10

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 10-5-6

9. Dylan Ferrandis (F), Honda, 8-15-7

10. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 11-10-9

11. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 9-9-12

12. Jorge Prado (E), GASGAS, 12-8-15

13. Justin Barcia (USA), GASGAS, 13-16-11

14. Christian Craig (USA), Husqvarna, 17-12-13

15. Justin Hill (USA), KTM, 16-13-14

...

DNS : Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

Classement du championnat après le 4ème tour sur 17 :

1. Aaron Plessinger (USA), KTM), 80

2. Chase Sexton (USA), KTM, 76,(-4)

3. Cooper Webb (USA), Yamaha, 74,(-6)

4. Jett Lawrence (AUS), Honda, 72,(-8)

5. Eli Tomac (USA) Yamaha, 70,(-10)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 67,(-13)

7. Dylan Ferrandis (F), Honda, 62,(-18)

8. Ken Roczen (D), Suzuki, 57,(-23)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 49,(-31)

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 45,(-35)

11. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 38,(-42)