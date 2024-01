Cooper Webb (Yamaha) vince ad Anaheim-2, Roczen P7

Cooper Webb (Yamaha) ha vinto l'evento Triple Crown ad Anaheim-2 con un risultato di 2-2-5, mentre Jett Lawrence (HRC) è caduto e ha gettato via una possibile vittoria assoluta. Ken Roczen (Suzuki) è stato di nuovo sfortunato e si è piazzato in P7.

Quarto round del Campionato USA Supercross all'Angel Stadium di Anaheim(Anaheim-2): La prima sorpresa della giornata è stato il miglior tempo di Justin Cooper(Yamaha) di 57,933 secondi nelle qualifiche, che ha bruciato nel suo ultimo giro per iniziare la prima finale dell'evento Triple Crown dalla pole position. Ken Roczen(HEP Progressive Suzuki) si è qualificato per la finale in P6 con un tempo di 58,690 secondi.

Chase Sexton(KTM) ha vinto la partenza della prima finale davanti al campione del mondo MXGP spagnolo Jorge Prado (GASGAS). Il pilota australiano HRC Jett Lawrence (Honda) è caduto nella prima sezione ritmica ed è scivolato in ultima posizione. Craig si è poi scontrato con Barcia, facendo cadere entrambi i piloti. Nelle prime fasi è scoppiato un duello per la P3 tra Jason Anderson (Kawasaki) e Ken Roczen.

Dopo l'incidente,Jett Lawrence è riuscito a risalire in P7 grazie ai suoi tempiveloci. Chase Sexton ha vinto la prima finale davanti a Cooper Webb, Ken Roczen, Jason Anderson ed Eli Tomac.

Prado e Webb sono partiti meglio nella seconda finale della serata. Webb, tuttavia, ha avuto la meglio sullo spagnolo alla seconda curva, mentre Jett Lawrence, Eli Tomac e Ken Roczen non sono partiti bene in questa gara e hanno dovuto affrontare la seconda finale al di fuori dei primi dieci. Anderson ha prevalso su Webb al secondo giro e ha vinto la finale con 3,4 secondi di vantaggio su Webb e Jett Lawrence. Ken Roczen, che era uscito dalla prima manche solo in P12, è riuscito a risalire in P6 in questa manche, ma ha beneficiato di una caduta che ha coinvolto Chase Sextons, che è sceso dalla P6 alla P12 e ha concluso in P11.

Dopo la disavventura nella seconda finale, Sexton ha conquistato l'holeshot nella decisiva Gara 3 e ha condotto la gara davanti a Tomac, Plessinger e Jett Lawrence, mentre Ken Roczen si è scontrato con Anderson alla prima curva ed è caduto. Roczen è scivolato in fondo allo schieramento. Anderson è caduto nella zona delle Whoops ed è sceso in P19, mentre Tomac ha preso il comando.

Jett Lawrence ha lottato per superare Plessinger e Sexton fino alla P2, ma una caduta all'ultimo giro ha fatto retrocedere l'australiano, che avrebbe conquistato la vittoria assoluta con la P2 nella terza finale, alla P4, mancando il podio di Anaheim-2 e la leadership del campionato. Anderson, dopo la caduta, ha fatto il pieno di giriveloci e ha chiuso in P8, mentre Roczen è stato decimo dopo l'incidente nel primo giro della gara.

Eli Tomac ha vinto la terza finale con un vantaggio di 7,1 secondi su Sexton e Plessinger. Il 5° posto finale è stato sufficiente a Cooper Webb per aggiudicarsi la vittoria assoluta dell'evento Anaheim-2 Triple Crown con un risultato di 2-2-5. Eli Tomac si è classificato secondo con un risultato di 5-7-1 davanti a Plessinger (6-4-3). Ken Roczen si è piazzato al settimo posto nella classifica di giornata con un risultato di 3-6-10.

Il terzo anello di Plessinger è stato sufficiente al pilota ufficiale Red Bull KTM con l'immagine del cowboy per difendere la "targa rossa" di leader del campionato. In vista della quinta prova del campionato a Detroit, è in testa con 4 punti di vantaggio sul suo compagno di squadra e campione in carica Chase Sexton. Cooper Webb è salito al terzo posto in classifica dopo la vittoria di Anaheim, mentre Jett Lawrence è sceso dal terzo al quarto posto. Ken Roczen rimane all'8° posto in classifica, a 23 punti dal leader.

Risultati Supercross Anaheim-2:

1° Cooper Webb (USA), Yamaha, 2-2-5

2° Eli Tomac (USA) Yamaha, 5-7-1

3° Aaron Plessinger (USA), KTM, 6-4-3

4° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 4-1-8

5° Chase Sexton (USA), KTM, 1-11-2

6° Jett Lawrence (AUS), Honda, 7-3-4

7° Ken Roczen (D), Suzuki, 3-6-10

8° Justin Cooper (USA), Yamaha, 10-5-6

9° Dylan Ferrandis (F), Honda, 8-15-7

10° Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 11-10-9

11° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 9-9-12

12° Jorge Prado (E), GASGAS, 12-8-15

13° Justin Barcia (USA), GASGAS, 13-16-11

14. Christian Craig (USA), Husqvarna, 17-12-13

15. Justin Hill (USA), KTM, 16-13-14

...

DNS: Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

Classifica del campionato dopo il quarto round di 17:

1° Aaron Plessinger (USA), KTM), 80

2° Chase Sexton (USA), KTM, 76,(-4)

3° Cooper Webb (USA), Yamaha, 74,(-6)

4° Jett Lawrence (AUS), Honda, 72,(-8)

5° Eli Tomac (USA) Yamaha, 70,(-10)

6° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 67,(-13)

7° Dylan Ferrandis (F), Honda, 62,(-18)

8° Ken Roczen (D), Suzuki, 57,(-23)

9° Justin Barcia (USA), GASGAS, 49,(-31)

10° Jorge Prado (E), GASGAS, 45,(-35)

11° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 38,(-42)