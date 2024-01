Cooper Webb (Yamaha) vence Anaheim-2, Roczen P7

Quarta ronda do Campeonato dos Estados Unidos de Supercross no Angel Stadium em Anaheim(Anaheim-2): A primeira surpresa do dia foi o melhor tempo de Justin Cooper(Yamaha) de 57,933 segundos na qualificação, que ele queimou no chão na sua última volta para começar a primeira final do evento da Triple Crown na pole position. Ken Roczen(HEP Progressive Suzuki) qualificou-se para as rondas finais em P6 com um tempo de 58,690 segundos.

Chase Sexton(KTM) venceu a partida da primeira final à frente do Campeão do Mundo MXGP espanhol Jorge Prado (GASGAS). O piloto australiano da HRC, Jett Lawrence (Honda), caiu na primeira secção de ritmo e caiu para a última posição. Craig colidiu então com Barcia, fazendo com que ambos os pilotos caíssem. O duelo pela P3 começou entre Jason Anderson (Kawasaki) e Ken Roczen nos primeiros momentos.

Após o incidente,Jett Lawrence conseguiu subir para a P7 com tempos de voltarápidos. Chase Sexton venceu a primeira final à frente de Cooper Webb, Ken Roczen, Jason Anderson e Eli Tomac.

Prado e Webb tiveram o melhor começo na segunda final da noite. Webb, no entanto, levou a melhor sobre o espanhol na segunda curva, enquanto Jett Lawrence, Eli Tomac e Ken Roczen não tiveram um bom começo nesta corrida e tiveram que enfrentar a segunda final fora do top 10. Anderson levou a melhor sobre Webb na segunda volta e venceu a final com 3,4 segundos de vantagem sobre Webb e Jett Lawrence. Ken Roczen, que tinha saído da primeira ronda apenas em P12, conseguiu subir para P6 nesta manga, mas beneficiou de uma queda de Chase Sextons, que caiu de P6 para P12 e terminou em P11.

Após o acidente na segunda final, Sexton fez o holeshot na decisiva Corrida 3 e liderou a corrida à frente de Tomac, Plessinger e Jett Lawrence, enquanto Ken Roczen colidiu com Anderson na primeira curva e caiu. Roczen caiu para o fundo do pelotão. Anderson despistou-se na zona dos Whoops e caiu para P19, enquanto Tomac assumiu a liderança.

Jett Lawrence lutou para passar Plessinger e Sexton e chegar à P2, mas uma queda na última volta fez com que o australiano, que teria conquistado a vitória geral com a P2 na terceira final, caísse para a P4, perdendo o pódio de Anaheim-2 e a liderança do campeonato. Anderson passou pelo pelotão com as voltasmais rápidas depois da queda e terminou em P8, enquanto Roczen foi décimo depois do seu acidente na primeira volta da corrida.

Eli Tomac venceu a 3ª final com uma vantagem de 7,1 segundos sobre Sexton e Plessinger. Um 5º lugar foi o suficiente para Cooper Webb levar a vitória geral do evento Anaheim-2 Triple Crown com um resultado de 2-2-5. Eli Tomac terminou em segundo lugar no geral com um resultado de 5-7-1 à frente de Plessinger (6-4-3). Ken Roczen terminou em 7º lugar na classificação do dia com um resultado de 3-6-10.

O terceiro anel de Plessinger foi suficiente para o piloto de fábrica da Red Bull KTM com a imagem de cowboy defender a 'placa vermelha' do líder do campeonato. Antes da 5ª etapa do campeonato em Detroit, ele lidera com 4 pontos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa e atual campeão Chase Sexton. Cooper Webb subiu para o terceiro lugar na classificação após a sua vitória em Anaheim, enquanto Jett Lawrence caiu do P3 para o quarto lugar. Ken Roczen continua em 8º lugar na classificação, 23 pontos atrás do líder.

Resultados do Supercross Anaheim-2:

1º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 2-2-5

2º Eli Tomac (EUA), Yamaha, 5-7-1

3º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 6-4-3

4º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 4-1-8

5º Chase Sexton (EUA), KTM, 1-11-2

6º Jett Lawrence (AUS), Honda, 7-3-4

7º Ken Roczen (D), Suzuki, 3-6-10

8º Justin Cooper (EUA), Yamaha, 10-5-6

9º Dylan Ferrandis (F), Honda, 8-15-7

10º Malcolm Stewart (EUA), Husqvarna, 11-10-9

11º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 9-9-12

12º Jorge Prado (E), GASGAS, 12-8-15

13º Justin Barcia (EUA), GASGAS, 13-16-11

14º Christian Craig (EUA), Husqvarna, 17-12-13

15º Justin Hill (EUA), KTM, 16-13-14

...

DNS: Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki

Classificação do campeonato após a 4ª ronda de 17:

1º Aaron Plessinger (EUA), KTM), 80

2º Chase Sexton (EUA), KTM, 76,(-4)

3º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 74,(-6)

4º Jett Lawrence (AUS), Honda, 72,(-8)

5º Eli Tomac (EUA), Yamaha, 70,(-10)

6º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 67,(-13)

7º Dylan Ferrandis (F), Honda, 62,(-18)

8º Ken Roczen (D), Suzuki, 57,(-23)

9º Justin Barcia (USA), GASGAS, 49,(-31)

10º Jorge Prado (E), GASGAS, 45,(-35)

11º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 38,(-42)