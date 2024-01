Pénalité pour Jason Anderson (Kawasaki), pas de podium

Le pilote d'usine Kawasaki Jason Anderson a montré de bonnes performances constantes tout au long de la journée lors de l'événement Triple Crown d'Anaheim. Après avoir terminé troisième lors des essais chronométrés combinés, il a terminé la première finale de la soirée en quatrième position derrière Chase Sexton(KTM), Cooper Webb(Yamaha) et Ken Roczen(Suzuki). Dans la deuxième finale, il s'est imposé face à Webb, futur vainqueur du jour, et a remporté la course.

Anderson était en route pour la victoire du jour, mais dès le premier tour de la troisième course, il a touché l'arrière de Justin Cooper(Yamaha) dans un virage à gauche, a trébuché et a ensuite percuté l'arrière de Justin Barcia (GASGAS). Anderson a chuté, s'est relevé, mais n'est pas retourné directement sur la piste, mais a roulé à côté de la section suivante de la planche à laver et n'est revenu sur la piste qu'après les whoops.

Bien qu'Anderson n'ait dépassé aucun de ses adversaires, les Stewart ont considéré qu'il s'agissait d'un avantage antisportif, car les sections de planche à laver sont connues pour être parmi les plus techniques du circuit. Selon les officiels, Anderson aurait dû revenir sur la piste immédiatement après sa chute et passer par la section de la planche à laver.

Après cet incident,Anderson a roulé comme un fou et a fini en 7e position. Avec 12 points, il est monté sur la deuxième marche du podium derrière le vainqueur Webb. Après la course, la direction de course a sanctionné Anderson et l'a fait reculer d'une place. Avec un résultat de 4-1-8, il avait 13 points à son compte à la fin de la journée. Eli Tomac(Yamaha) a terminé deuxième après le résultat corrigé, Aaron Plessinger(KTM) troisième. Anderson est classé 4e au classement général après la pénalité, avec un résultat de 4-1-8.

Le coéquipierd'Anderson, Adam Cianciarulo, n'a même pas pu prendre le départ à Anaheim, car il souffrait d'une blessure à la main contractée lors de l'ouverture de la saison à Anaheim-1. Un examen plus approfondi est prévu la semaine prochaine.

Résultats du Supercross Anaheim-2:

1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 2-2-5

2. Eli Tomac (USA) Yamaha, 5-7-1

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 6-4-3

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 4-1-8

5. Chase Sexton (USA), KTM, 1-11-2

6. Jett Lawrence (AUS), Honda, 7-3-4

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 3-6-10

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 10-5-6

9. Dylan Ferrandis (F), Honda, 8-15-7

10. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 11-10-9

11. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 9-9-12

12. Jorge Prado (E), GASGAS, 12-8-15

13. Justin Barcia (USA), GASGAS, 13-16-11

14. Christian Craig (USA), Husqvarna, 17-12-13

15. Justin Hill (USA), KTM, 16-13-14

...

DNS : Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

Classement du championnat après le 4ème tour sur 17 :

1. Aaron Plessinger (USA), KTM), 80

2. Chase Sexton (USA), KTM, 76,(-4)

3. Cooper Webb (USA), Yamaha, 74,(-6)

4. Jett Lawrence (AUS), Honda, 72,(-8)

5. Eli Tomac (USA) Yamaha, 70,(-10)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 67,(-13)

7. Dylan Ferrandis (F), Honda, 62,(-18)

8. Ken Roczen (D), Suzuki, 57,(-23)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 49,(-31)

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 45,(-35)

11. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 38,(-42)