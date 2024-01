Penalità per Jason Anderson (Kawasaki), niente podio

Dopo una caduta, il pilota Kawasaki works Jason Anderson non è rientrato direttamente in pista, ma ha fatto un giro nella successiva sezione di washboard. Il controllo gara ha fatto retrocedere Anderson di una posizione.

Il pilota ufficiale Kawasaki Jason Anderson si è comportato costantemente bene per tutta la giornata dell'evento Triple Crown di Anaheim. Dopo la P3 nella sessione di qualifiche combinate, ha concluso la prima finale della serata in P4 dietro a Chase Sexton(KTM), Cooper Webb(Yamaha) e Ken Roczen(Suzuki). Nella seconda finale, ha prevalso sul vincitore finale della giornata, Webb, per vincere la gara.

Anderson era in procinto di vincere la giornata, ma al primo giro della terza gara ha toccato il posteriore di Justin Cooper(Yamaha) in una curva a sinistra, è inciampato e poi si è schiantato contro il posteriore di Justin Barcia (GASGAS). Anderson è caduto, si è rialzato, ma non è rientrato direttamente in pista, bensì ha costeggiato il successivo tratto di washboard ed è rientrato in pista solo dopo le whoops.

Sebbene Anderson non abbia sorpassato nessuno dei suoi avversari in questa azione, gli Stewart l'hanno comunque considerata un vantaggio antisportivo, poiché le sezioni di washboard sono note per essere tra le parti tecnicamente più impegnative della pista. Secondo gli ufficiali di gara, Anderson avrebbe dovuto rientrare in pista subito dopo l'incidente e percorrere la sezione washboard.

Anderson ha guidato come se fosse scatenato dopo l'incidente ed è finito in P7. Con 12 punti, è salito sul secondo gradino del podio dietro al vincitore Webb. Il controllo gara ha penalizzato Anderson dopo la gara, facendolo retrocedere di un posto. Con un risultato di 4-1-8, alla fine della giornata aveva 13 punti a suo nome. Eli Tomac(Yamaha) è arrivato secondo dopo il risultato corretto, Aaron Plessinger(KTM) terzo. Anderson è quarto in classifica generale dopo la penalità, con un risultato di 4-1-8.

Il compagno di squadradi Anderson, Adam Cianciarulo, non ha potuto prendere il via ad Anaheim perché alle prese con un infortunio alla mano che si era procurato all'esordio stagionale ad Anaheim-1. Un esame più dettagliato sarà effettuato la prossima settimana.

Risultati Supercross Anaheim-2:

1° Cooper Webb (USA), Yamaha, 2-2-5

2° Eli Tomac (USA) Yamaha, 5-7-1

3° Aaron Plessinger (USA), KTM, 6-4-3

4° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 4-1-8

5° Chase Sexton (USA), KTM, 1-11-2

6° Jett Lawrence (AUS), Honda, 7-3-4

7° Ken Roczen (D), Suzuki, 3-6-10

8° Justin Cooper (USA), Yamaha, 10-5-6

9° Dylan Ferrandis (F), Honda, 8-15-7

10° Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 11-10-9

11° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 9-9-12

12° Jorge Prado (E), GASGAS, 12-8-15

13° Justin Barcia (USA), GASGAS, 13-16-11

14. Christian Craig (USA), Husqvarna, 17-12-13

15. Justin Hill (USA), KTM, 16-13-14

...

DNS: Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

Classifica del campionato dopo il quarto round di 17:

1° Aaron Plessinger (USA), KTM), 80

2° Chase Sexton (USA), KTM, 76,(-4)

3° Cooper Webb (USA), Yamaha, 74,(-6)

4° Jett Lawrence (AUS), Honda, 72,(-8)

5° Eli Tomac (USA) Yamaha, 70,(-10)

6° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 67,(-13)

7° Dylan Ferrandis (F), Honda, 62,(-18)

8° Ken Roczen (D), Suzuki, 57,(-23)

9° Justin Barcia (USA), GASGAS, 49,(-31)

10° Jorge Prado (E), GASGAS, 45,(-35)

11° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 38,(-42)