Penalização para Jason Anderson (Kawasaki), sem pódio

O piloto de fábrica da Kawasaki, Jason Anderson, teve um desempenho consistente ao longo do dia no evento da Triple Crown em Anaheim. Depois do P3 na sessão de qualificação combinada, terminou a primeira final da noite no P4 atrás de Chase Sexton(KTM), Cooper Webb(Yamaha) e Ken Roczen(Suzuki). Na segunda final, ele prevaleceu sobre o eventual vencedor do dia, Webb, para vencer a corrida.

Anderson estava no caminho certo para vencer o dia, mas logo na primeira volta da terceira corrida tocou na traseira de Justin Cooper(Yamaha) numa curva à esquerda, tropeçou e depois embateu na traseira de Justin Barcia (GASGAS). Anderson caiu, levantou-se, mas não voltou diretamente para a pista, tendo rodado ao longo da secção de piso irregular que se seguiu e só voltou para a pista depois dos whoops.

Apesar de Anderson não ter ultrapassado nenhum dos seus adversários nesta ação, os Stewarts consideraram que se tratava de uma vantagem anti-desportiva, uma vez que as secções de washboard são conhecidas por serem das partes da pista mais exigentes do ponto de vista técnico. De acordo com os árbitros, Anderson deveria ter regressado à pista imediatamente após o acidente e ter percorrido a secção de washboard.

Anderson andou como se estivesse solto após este incidente e terminou em P7. Com 12 pontos, terminou no segundo lugar do pódio, atrás do vencedor Webb. O controlo de corrida penalizou Anderson após a corrida e fê-lo recuar um lugar. Com um resultado de 4-1-8, ele tinha 13 pontos no final do dia. Eli Tomac(Yamaha) terminou em segundo após o resultado corrigido e Aaron Plessinger(KTM) em terceiro. Anderson é 4º na geral depois da penalização com um resultado de 4-1-8.

O companheiro de equipade Anderson, Adam Cianciarulo, não pôde alinhar em Anaheim porque estava a lutar com uma lesão na mão que sofreu na abertura da época em Anaheim-1. Um exame mais detalhado será realizado na próxima semana.

Resultados do Supercross Anaheim-2:

1º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 2-2-5

2º Eli Tomac (EUA), Yamaha, 5-7-1

3º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 6-4-3

4º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 4-1-8

5º Chase Sexton (EUA), KTM, 1-11-2

6º Jett Lawrence (AUS), Honda, 7-3-4

7º Ken Roczen (D), Suzuki, 3-6-10

8º Justin Cooper (EUA), Yamaha, 10-5-6

9º Dylan Ferrandis (F), Honda, 8-15-7

10º Malcolm Stewart (EUA), Husqvarna, 11-10-9

11º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 9-9-12

12º Jorge Prado (E), GASGAS, 12-8-15

13º Justin Barcia (EUA), GASGAS, 13-16-11

14º Christian Craig (EUA), Husqvarna, 17-12-13

15º Justin Hill (EUA), KTM, 16-13-14

...

DNS: Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki

Classificação do campeonato após a 4ª ronda de 17:

1º Aaron Plessinger (EUA), KTM), 80

2º Chase Sexton (EUA), KTM, 76,(-4)

3º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 74,(-6)

4º Jett Lawrence (AUS), Honda, 72,(-8)

5º Eli Tomac (EUA), Yamaha, 70,(-10)

6º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 67,(-13)

7º Dylan Ferrandis (F), Honda, 62,(-18)

8º Ken Roczen (D), Suzuki, 57,(-23)

9º Justin Barcia (USA), GASGAS, 49,(-31)

10º Jorge Prado (E), GASGAS, 45,(-35)

11º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 38,(-42)