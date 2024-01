Aaron Plessinger (KTM) : Leader conservé aux USA

Le meeting d'Anaheim II était le premier triple leader de la saison de supercross américaine en cours. Le pilote Red Bull KTM Aaron Plessinger a réussi à conserver la tête du classement malgré un week-end mitigé. Le cow-boy de l'Ohio s'est classé 6e, 4e et 3e lors des trois manches finales.

Plessinger a d'abord semblé inhibé par sa position de leader à Anaheim et n'est arrivé qu'en 14e position lors des qualifications. Lors de la première course, le pilote de 28 ans a réussi à se hisser à la 6e place. Par la suite, Plessinger s'est hissé à la 4e et à la 3e place, ce qui lui a permis de monter sur le podium à la fin d'une journée de course nerveuse, car Jason Anderson a été relégué d'une place. Plessinger a même pu consolider sa position en tête du classement sur son coéquipier Chase Sexton.

"Cette course était importante pour moi", a souligné Plessinger qui, à San Diego, a pris pour la première fois de sa carrière la tête du classement des 450 en supercross américain. "Il s'agissait de rester constant et de ne pas trop laisser les choses entrer dans ma tête. Je crois que j'ai fait du bon travail à cet égard".

Résultats du Supercross Anaheim-2 :

1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 2-2-5

2. Eli Tomac (USA) Yamaha, 5-7-1

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 6-4-3

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 4-1-8

5. Chase Sexton (USA), KTM, 1-11-2

6. Jett Lawrence (AUS), Honda, 7-3-4

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 3-6-10

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 10-5-6

9. Dylan Ferrandis (F), Honda, 8-15-7

10. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 11-10-9

11. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 9-9-12

12. Jorge Prado (E), GASGAS, 12-8-15

13. Justin Barcia (USA), GASGAS, 13-16-11

14. Christian Craig (USA), Husqvarna, 17-12-13

15. Justin Hill (USA), KTM, 16-13-14

...

DNS : Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

Classement du championnat après le 4ème tour sur 17 :

1. Aaron Plessinger (USA), KTM), 80

2. Chase Sexton (USA), KTM, 76, (-4)

3. Cooper Webb (USA), Yamaha, 74, (-6)

4. Jett Lawrence (AUS), Honda, 72, (-8)

5. Eli Tomac (USA) Yamaha, 70, (-10)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 67, (-13)

7. Dylan Ferrandis (F), Honda, 62, (-18)

8. Ken Roczen (D), Suzuki, 57, (-23)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 49, (-31)

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 45, (-35)

11. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 38, (-42)