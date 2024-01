Aaron Plessinger (KTM): leader negli USA in difesa

L'incontro di Anaheim II è stato il primo triplo appuntamento dell'attuale stagione del Supercross statunitense. Il pilota del Red Bull KTM Aaron Plessinger è riuscito a mantenere la sua leadership in classifica nonostante un fine settimana contrastato. Il cowboy dell'Ohio si è classificato sesto, quarto e terzo nelle tre gare finali.

Inizialmente Plessinger è sembrato inibito dalla testa del campionato ad Anaheim e si è piazzato solo 14° nelle qualifiche. Il 28enne ha salvato il 6° posto nella prima gara. In seguito, Plessinger si è migliorato fino al 4° e al 3° posto ed è addirittura salito sul podio al termine di una giornata di gara nervosa, perché Jason Anderson è stato spostato di una posizione. Plessinger è riuscito anche ad allungare il suo vantaggio in classifica sul compagno di squadra Chase Sexton.

"Questa gara era importante per me", ha sottolineato Plessinger, che a San Diego ha conquistato per la prima volta nella sua carriera la testa della classifica del Supercross statunitense nella classe 450cc. "Si trattava di essere costante e di non farmi prendere troppo la mano. Credo di aver fatto un buon lavoro in questo senso".

Risultato Supercross Anaheim-2:

1° Cooper Webb (USA), Yamaha, 2-2-5

2° Eli Tomac (USA) Yamaha, 5-7-1

3° Aaron Plessinger (USA), KTM, 6-4-3

4° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 4-1-8

5° Chase Sexton (USA), KTM, 1-11-2

6° Jett Lawrence (AUS), Honda, 7-3-4

7° Ken Roczen (D), Suzuki, 3-6-10

8° Justin Cooper (USA), Yamaha, 10-5-6

9° Dylan Ferrandis (F), Honda, 8-15-7

10° Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 11-10-9

11° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 9-9-12

12° Jorge Prado (E), GASGAS, 12-8-15

13° Justin Barcia (USA), GASGAS, 13-16-11

14. Christian Craig (USA), Husqvarna, 17-12-13

15. Justin Hill (USA), KTM, 16-13-14

...

DNS: Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

Classifica del campionato dopo il quarto round di 17:

1° Aaron Plessinger (USA), KTM), 80

2° Chase Sexton (USA), KTM, 76, (-4)

3° Cooper Webb (USA), Yamaha, 74, (-6)

4° Jett Lawrence (AUS), Honda, 72, (-8)

5° Eli Tomac (USA) Yamaha, 70, (-10)

6° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 67, (-13)

7° Dylan Ferrandis (F), Honda, 62, (-18)

8° Ken Roczen (D), Suzuki, 57, (-23)

9° Justin Barcia (USA), GASGAS, 49, (-31)

10° Jorge Prado (E), GASGAS, 45, (-35)

11° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 38, (-42)