Aaron Plessinger (KTM): Liderança nos EUA defendida

O encontro de Anaheim II foi a primeira jornada tripla da atual temporada de Supercross dos Estados Unidos. O piloto da Red Bull KTM, Aaron Plessinger, conseguiu manter a liderança na classificação, apesar de um fim de semana misto. O cowboy de Ohio terminou em 6º, 4º e 3º nas três corridas finais.

Plessinger inicialmente parecia inibido com a liderança do campeonato em Anaheim e apenas terminou em 14º na qualificação. O piloto de 28 anos salvou o 6º lugar na primeira corrida. Mais tarde, Plessinger melhorou para o 4º e 3º lugar e até terminou no pódio no final de um dia de corrida nervoso porque Jason Anderson desceu um lugar. Plessinger conseguiu mesmo aumentar a sua vantagem na classificação sobre o seu companheiro de equipa Chase Sexton.

"Esta corrida foi importante para mim", enfatizou Plessinger, que assumiu a liderança das 450cc na classificação do Supercross dos EUA pela primeira vez na sua carreira em San Diego. "Foi uma questão de manter a consistência e não deixar que as coisas me subissem demasiado à cabeça. Acho que fiz um bom trabalho nesse sentido."

Resultado Supercross Anaheim-2:

1º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 2-2-5

2º Eli Tomac (EUA), Yamaha, 5-7-1

3º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 6-4-3

4º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 4-1-8

5º Chase Sexton (EUA), KTM, 1-11-2

6º Jett Lawrence (AUS), Honda, 7-3-4

7º Ken Roczen (D), Suzuki, 3-6-10

8º Justin Cooper (EUA), Yamaha, 10-5-6

9º Dylan Ferrandis (F), Honda, 8-15-7

10º Malcolm Stewart (EUA), Husqvarna, 11-10-9

11º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 9-9-12

12º Jorge Prado (E), GASGAS, 12-8-15

13º Justin Barcia (EUA), GASGAS, 13-16-11

14º Christian Craig (EUA), Husqvarna, 17-12-13

15º Justin Hill (EUA), KTM, 16-13-14

...

DNS: Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki

Classificação do campeonato após a 4ª ronda de 17:

1º Aaron Plessinger (EUA), KTM), 80

2º Chase Sexton (EUA), KTM, 76, (-4)

3º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 74, (-6)

4º Jett Lawrence (AUS), Honda, 72, (-8)

5º Eli Tomac (EUA), Yamaha, 70, (-10)

6º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 67, (-13)

7º Dylan Ferrandis (F), Honda, 62, (-18)

8º Ken Roczen (D), Suzuki, 57, (-23)

9º Justin Barcia (USA), GASGAS, 49, (-31)

10º Jorge Prado (E), GASGAS, 45, (-35)

11º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 38, (-42)