Jorge Prado (GASGAS): modalità Triple Crown altro mondo

A causa delle caotiche gare sotto la pioggia di San Diego e San Francisco, lastella della Red Bull GASGAS Jorge Prado aveva prolungato il suo soggiorno negli Stati Uniti di un fine settimana, in accordo con i capi della KTM, per poter gareggiare all'evento di Anaheim II.

Tuttavia, il 23enne spagnolo di Lugo non è stato soddisfatto della suaultima apparizione negli Stati Uniti, per il momento nell'ambito della cosiddetta "Triple Crown" all 'Angel Stadium di Anaheim. Il campione del mondo MXGP si è classificato 12°, 8° e 15° nelle tre gare finali di sabato sera.

Legare qui negli Stati Uniti sono state una grande esperienza", ha affermato il tre volte campione del mondo di motocross, che ha quindigareggiato anche negli Stati Uniti con il numero di partenza 111. "Direi che questa è stata la mia seconda gara negli USA."Direi che questo è stato il mio secondo vero Supercross dopo Anaheim I, perché solo in questi due eventi le condizioni della pistaerano da vero Supercross".

La modalità Triple Crown prevede tre finali più brevi. Prado, che ha avuto ottime partenze, dice: "Sono contento dei miei progressi, ma l'evento Triple Crown è stato di nuovo qualcosa di completamente diverso. C'è tanta velocità e intensità nei primi giri: ho avuto i miei problemi, soprattutto nella prima manche finale. Sono sceso subito in P12, poi ho fatto qualche aggiustamento per le altre due finali".

Tuttavia, Prado non sembra che l'argomento Supercross sia ormai chiuso per lui. "Nel complesso, sono abbastanza soddisfatto. Con altre gare potrei sicuramente migliorare ancora, quindi sono motivato per il futuro ". Ma per orail capitolo Supercross è chiusoper Prado : in Europa, lui e il team De Carli si prepareranno per la nuova stagione di motocross MXGP, che inizierà il 10 marzo con ilGran Premio di Patagonia nella provincia diNeuquén .