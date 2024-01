Jorge Prado (GASGAS): Tripla Coroa modo outro mundo

Devido às caóticas corridas de chuva em San Diego e San Francisco,a estrela da Red Bull GASGAS, Jorge Prado , prolongou a sua estadia nos EUA por um fim de semana, em consulta com os chefes da KTM, para poder competir no evento de Anaheim II.

No entanto, o espanhol de 23 anos de Lugo não ficou satisfeito com a suaúltima participação nos EUA, por enquanto, como parte do evento chamado "Triple Crown" no Angel Stadium em Anaheim. O Campeão do Mundo de MXGP terminou em 12º, 8º e 15º nas três corridas finais na noite de sábado.

"As corridas aqui nos EUA foram uma grande experiência", afirmou o tricampeão mundial de motocross, que tambémcompetiu nos EUA com o número de partida 111. "Diria que este foi o meu segundo Supercross a sério depois de Anaheim I, porque só nestes dois eventos é que as condições da pistaeram como as do verdadeiro Supercross."

A modalidade Triple Crown envolve três finais mais curtas. Prado, que teve boas partidas, diz: "Estou satisfeito com o meu progresso, mas a prova da Tripla Coroa foi algo completamente diferente. Há muita velocidade e intensidade nas primeiras voltas - tive os meus problemas com isso, especialmente na primeira bateria final. Caí logo para P12, mas depois fiz alguns ajustes para as outras duas finais."

No entanto, Prado não parece que o assunto do Supercross esteja agora encerrado para ele. "No geral, estou bastante satisfeito. Foi semdúvida uma boa experiência! Com mais corridas, posso certamente melhorar ainda mais, por isso estou motivado para o futuro. "Mas, por agora, o capítulo do Supercross terminoupara Prado - na Europa, ele e a equipa De Carli vão preparar-se para a nova época de motocross MXGP, que começa a10 de março com o Grande Prémio da Patagónia na província de Neuquén .