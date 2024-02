Horaire Detroit avec débuts en course de Triumph

Le week-end prochain, le championnat de Supercross Lites Côte Est 2024 débutera au Ford Field de Detroit. Outre la 5e manche du championnat US SX 450, les débuts très attendus de Triumph en Supercross sont attendus à Detroit. Le projet lui-même a fait l'objet d'éloges de la part des participants. Les nouvelles motos au design noir doivent maintenant s'affirmer en compétition.

L'entrée de Triumph dans le sport tout-terrain est considérée comme une étape importante pour la scène mondiale du motocross. Pour rappel, Triumph s'engagera cette année dans la catégorie 250 dans les séries US Supercross, MX2 World et US Motocross. En 2025, il est prévu de faire son entrée avec un modèle 450. À Detroit, Jalek Swoll et Evan Ferry participeront en tant que pilotes d'usine Triumph. Pour Ferry, il s'agira de la première course de supercross de sa carrière. D'autres débutants seront également au départ : l'Espagnol Guillem Farres, bien connu de l'ADAC Youngster Cup, fera ses débuts en supercross en tant que pilote d'usine Husqvarna.

Sur le papier, Haiden Deegan(Yamaha) et Max Anstie (Honda) devraient être des candidats prometteurs au titre sur la côte Est. Ils seront opposés à l'équipe Pro Circuit Kawasaki composée de Cameron McAdoo, Austin Forkner et Seth Hammaker. Le pilote officiel français de Red Bull KTM, Tom Vialle, prendra également le départ sur la côte est cette année.

Dominique Thury concourra cette année pour l'équipe Partzilla PRMX Racing Kawasaki. Compte tenu de la densité du peloton, il s'agira pour lui en premier lieu d'accéder au programme du soir.

Dans le championnat de supercross 450, on en est déjà à la 5e manche à Detroit. Le pilote d'usine Red Bull KTM Aaron Plessinger se présente à nouveau avec la 'redplate' du leader du championnat. Il mène avec 4 points d'avance sur son coéquipier et champion en titre Chase Sexton. Après sa victoire lors de la Triple Crown Event d'Anaheim-2, le pilote Star Racing Yamaha Cooper Webb a fait un bond en avant dans le classement et se place en troisième position. Ken Roczen(HEP Progressive Suzuki), qui a chuté à Anaheim, est 8e au classement avec 23 points de retard.

Classement du championnat après le 4e tour sur 17 :

1. Aaron Plessinger (USA), KTM), 80

2. Chase Sexton (USA), KTM, 76,(-4)

3. Cooper Webb (USA), Yamaha, 74,(-6)

4. Jett Lawrence (AUS), Honda, 72,(-8)

5. Eli Tomac (USA) Yamaha, 70,(-10)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 67,(-13)

7. Dylan Ferrandis (F), Honda, 62,(-18)

8. Ken Roczen (D), Suzuki, 57,(-23)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 49,(-31)

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 45,(-35)

11. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 38,(-42)

Contrairement à l'horaire habituel, les courses à Détroit ne commencent pas le soir, mais dès le début de l'après-midi. La cérémonie d'ouverture débutera à 14h30 heure locale (20h20 CET) et la première manche préliminaire sera lancée à 21h06 heure européenne. La météo ne jouera aucun rôle à Detroit, puisque le Ford Field, qui peut accueillir 65 000 spectateurs, est entièrement couvert.

Les 17 manches de la série de supercross AMA seront retransmises en live streaming payant.

Il est ainsi possible de suivre les courses :

Livetiming (gratuit)

Livestream (payant)

Horaire Supercross Detroit

Samedi 3 février 2024

14:00 - Essais libres

15:05 - Essais chronométrés 1, 250

15:50 - Essai chronométré 1, 450

17:20 - Essai chronométré 2, 250

18:05 - Essai chronométré 2, 450

Préliminaires :

21:06 - 250 SX East Préliminaires

21:20 - 250 SX Est pré-série 2

21:34 - 450SX pré-série 1

21:48 - 450SX pré-série 1

Qualificateurs de la dernière chance :

22:20 - 450SX Qualifier la dernière chance

22:32 - 250SX Qualifier la dernière chance

Finales:

22:53 - 250SX Main Event (15 minutes + 1 tour)

23:27 - 450SX Main Event (20 minutes + 1 tour)

*) Données en HEC sans garantie