Detroit con il debutto di Triumph nelle corse

Il prossimo fine settimana, al Ford Field di Detroit, prenderanno il via i Campionati Supercross Lites East Coast 2024, con l'atteso debutto di Triumph nel Supercross a Detroit insieme alla quinta prova del Campionato USA SX 450cc. Il progetto stesso è stato molto apprezzato da tutti i partecipanti. Ora le nuove moto, con il loro design nero, devono dimostrare il loro valore nelle competizioni.

L'ingresso di Triumph negli sport fuoristrada è considerato una pietra miliare per la scena mondiale del motocross. Ricordiamo che quest'anno Triumph gareggerà nella classe 250cc nel Supercross statunitense, nel campionato mondiale MX2 e nella serie US Motocross. Un modello 450 è previsto per il 2025. A Detroit, Jalek Swoll ed Evan Ferry gareggeranno come piloti ufficiali Triumph. Per Ferry sarà la prima gara di Supercross della sua carriera. Ci saranno anche altri debuttanti al via: lo spagnolo Guillem Farres, noto per la ADAC Youngster Cup, farà il suo debutto nel Supercross come pilota ufficiale Husqvarna.

Sulla carta, Haiden Deegan(Yamaha) e Max Anstie (Honda) dovrebbero iniziare la gara sulla costa orientale come promettenti contendenti al titolo. Dovranno affrontare l'equipaggio Pro Circuit Kawasaki composto da Cameron McAdoo, Austin Forkner e Seth Hammaker. Anche il pilota francese della Red Bull KTM Tom Vialle gareggerà quest'anno sulla costa orientale.

Dominique Thury si schiererà quest'anno con il team Partzilla PRMX Racing Kawasaki. Vista la densità di potenza del campo, il suo obiettivo principale sarà quello di entrare nel programma serale.

Il quinto round del Campionato Supercross 450 è già in corso a Detroit. Il pilota ufficiale Red Bull KTM Aaron Plessinger gareggia ancora una volta con la "targa rossa" di leader del campionato. Ha un vantaggio di 4 punti sul suo compagno di squadra e campione in carica Chase Sexton. Dopo la vittoria nell'evento Triple Crown di Anaheim-2, il pilota Star Racing Yamaha Cooper Webb ha fatto un balzo in avanti nella classifica e si trova in P3. Ken Roczen(HEP Progressive Suzuki), caduto ad Anaheim, è a 23 punti di distanza, all'8° posto in classifica.

Classifica del campionato dopo il quarto round di 17:

1° Aaron Plessinger (USA), KTM), 80

2. Chase Sexton (USA), KTM, 76,(-4)

3° Cooper Webb (USA), Yamaha, 74,(-6)

4° Jett Lawrence (AUS), Honda, 72,(-8)

5° Eli Tomac (USA) Yamaha, 70,(-10)

6° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 67,(-13)

7° Dylan Ferrandis (F), Honda, 62,(-18)

8° Ken Roczen (D), Suzuki, 57,(-23)

9° Justin Barcia (USA), GASGAS, 49,(-31)

10° Jorge Prado (E), GASGAS, 45,(-35)

11° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 38,(-42)

A differenza del programma regolare, le gare di Detroit non iniziano la sera, ma nelle prime ore del pomeriggio. La cerimonia di apertura inizierà alle 14:30 ora locale (20:20 CET) e la prima manche inizierà alle 21:06 ora europea. Il tempo non giocherà alcun ruolo a Detroit, dato che il Ford Field, con una capacità di 65.000 posti, è completamente coperto.

Tutti i 17 round della serie AMA Supercross saranno trasmessi in diretta streaming a pagamento.

Ecco come seguire le gare:

Livetiming (gratuito)

Livestream (a pagamento)

Programma Supercross Detroit

Sabato 3 febbraio 2024

14:00 - Prove libere

15:05 - Qualifiche 1, 250

15:50 - Qualifiche 1, 450

17:20 - Qualifiche 2, 250

18:05 - Qualifiche 2, 450

Manches preliminari:

21:06 - Manches preliminari 250 SX Est

21:20 - 250 SX Est, manche 2

21:34 - 450SX manche 1

21:48 - manche 1 450SX

Ultima possibilità di qualificazione:

22:20 - 450SX Ultima possibilità di qualificazione

22:32 - Qualificazione ultima chance 250SX

Finali:

22:53 - Main Event 250SX (15 minuti + 1 giro)

23:27 - 450SX Main Event (20 minuti + 1 giro)

*) Dati in CET senza garanzia