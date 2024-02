Calendário de Detroit com a estreia da Triumph nas corridas

O Supercross Lites East Coast Championships 2024 começa no Ford Field de Detroit no próximo fim de semana, com a tão aguardada estreia da Triumph no Supercross em Detroit, juntamente com a 5ª ronda do US SX Championships de 450cc. O projeto em si tem sido muito elogiado por todos os envolvidos. Agora, as novas motos com o seu design preto têm de provar o seu valor em competição.

A entrada da Triumph no desporto todo-o-terreno é considerada um marco para a cena global do motocross. Para recordar: a Triumph vai competir este ano na classe de 250cc no Supercross dos EUA, no Campeonato do Mundo de MX2 e na série de Motocross dos EUA. Um modelo de 450 está planeado para 2025. Em Detroit, Jalek Swoll e Evan Ferry vão competir como pilotos de fábrica da Triumph. Para Ferry, será a primeira corrida de Supercross da sua carreira. Haverá também outros estreantes à partida: o espanhol Guillem Farres, bem conhecido da ADAC Youngster Cup, fará a sua estreia no Supercross como piloto de fábrica da Husqvarna.

No papel, Haiden Deegan(Yamaha) e Max Anstie (Honda) devem começar a corrida na costa leste como promissores candidatos ao título. Eles vão enfrentar a equipa Pro Circuit Kawasaki de Cameron McAdoo, Austin Forkner e Seth Hammaker. O piloto de fábrica francês da Red Bull KTM, Tom Vialle, também vai competir na Costa Leste este ano.

Dominique Thury vai alinhar pela equipa Partzilla PRMX Racing Kawasaki este ano. Tendo em conta a densidade de potência do campo, ele estará principalmente preocupado em entrar no programa noturno.

A quinta ronda do Campeonato de Supercross 450 já está a decorrer em Detroit. O piloto de fábrica da Red Bull KTM, Aaron Plessinger, está mais uma vez a competir com a "placa vermelha" do líder do campeonato. Tem 4 pontos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa e atual campeão Chase Sexton. Após a sua vitória no evento da Tripla Coroa em Anaheim-2, o piloto da Star Racing Yamaha, Cooper Webb, deu um salto em frente na classificação e está em P3. Ken Roczen(HEP Progressive Suzuki), que caiu em Anaheim, está 23 pontos atrás, em 8º lugar na classificação.

Classificação do Campeonato após a 4ª ronda de 17:

1º Aaron Plessinger (EUA), KTM), 80

2º Chase Sexton (EUA), KTM, 76,(-4)

3º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 74,(-6)

4º Jett Lawrence (AUS), Honda, 72,(-8)

5º Eli Tomac (EUA), Yamaha, 70,(-10)

6º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 67,(-13)

7º Dylan Ferrandis (F), Honda, 62,(-18)

8º Ken Roczen (D), Suzuki, 57,(-23)

9º Justin Barcia (USA), GASGAS, 49,(-31)

10º Jorge Prado (E), GASGAS, 45,(-35)

11º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 38,(-42)

Ao contrário do calendário regular, as corridas em Detroit não começam à noite, mas ao início da tarde. A cerimónia de abertura terá início às 14:30 horas locais (20:20 CET) e a primeira manga começará às 21:06 horas europeias. As condições climatéricas não terão qualquer influência em Detroit, uma vez que o Ford Field, com capacidade para 65.000 pessoas, está completamente coberto.

Todas as 17 rondas da série AMA Supercross serão transmitidas em direto mediante o pagamento de uma taxa.

É assim que as corridas podem ser seguidas:

Livetiming (gratuito)

Livestream (pago)

Calendário do Supercross Detroit

Sábado, 3 de fevereiro de 2024

14:00 - Treinos livres

15:05 - Qualificação 1, 250

15:50 - Qualificação 1, 450

17:20 - Qualificação 2, 250

18:05 - Qualificação 2, 450

Eliminatórias:

21:06 - Eliminatória 250 SX Este

21:20 - Eliminatória 2 da 250 SX Leste

21:34 - Eliminatória 1 da 450SX

21:48 - Eliminatória 1 da 450SX

Qualificatória da Última Chance:

22:20 - Qualificatória de última chance da 450SX

22:32 - Qualificatória de última chance da 250SX

Finais:

22:53 - Evento Principal da 250SX (15 minutos + 1 volta)

23:27 - Evento Principal 450SX (20 minutos + 1 volta)

*) Dados em CET sem garantia