Jett Lawrence (HRC) s'impose devant Sexton et Ken Roczen

La 5e manche du championnat américain de supercross s'est déroulée au Ford Field de Detroit (Michigan) : Le pilote d'usine australien du HRC, Jett Lawrence, a réalisé le meilleur temps de qualification dès le matin avec un tour de 43,190 secondes. L'Australien a ensuite remporté la deuxième série et s'est élancé en pole position en finale.

En finale, il a tiré le holeshot et a contrôlé la course depuis la tête grâce à son style de conduite élégant. A mi-course, il a toutefois commis une petite erreur dans une section rythmique. Il a sauté trop court et a évité de justesse la chute. Après cet incident, il est resté concentré et a remporté la finale de Detroit devant plus de 50 000 spectateurs avec une avance de 4,7 secondes sur le pilote d'usine Red Bull KTM Chase Sexton et le pilote allemand HEP Progressive Suzuki Ken Roczen.

Roczen s'est qualifié en P5 pour le programme du soir et a terminé la pré-série en P2 derrière Jett Lawrence, après s'être imposé dans cette course face à Jason Anderson (Kawasaki).

Il a d'abord pris un bon départ dans la finale, mais s'est retrouvé en difficulté avant le premier virage : "Un adversaire a touché ma roue arrière, ce qui m'a relégué au milieu du peloton dans le premier virage", a expliqué l'Allemand. Depuis la 9e place, Roczen s'est mis au travail et a effectué de nombreux dépassements, en particulier dans la phase initiale. Au deuxième tour, il avait atteint la P5, au cinquième tour, il a comblé l'écart avec Dylan Ferrandis (Honda) grâce à des tempsau tourtrès rapides, il a doublé et a atteint la P4. Au 7e tour, il a délogé Eli Tomac(Yamaha) de sa place sur le podium sur la ligne extérieure. Tomac n'a ensuite cessé de reculer et a fini par être relégué à la P10.

A mi-course, Roczen semblait même en mesure de combler l'écart avec Chase Sexton en P2, mais les rangs 1 à 3 se sont finalement consolidés. Derrière, Cooper Webb(Yamaha), qui avait également pris le départ en dehors du top 10, a gagné beaucoup de terrain. Webb a terminé la finale de Detroit à la quatrième place.

Le leader du classement , Aaron Plessinger, a également souffert de son départ en finale et a dû se battre pour remonter depuis la 14e place. Il s'est livré à un duel avec Jason Anderson (Kawasaki), mais dans la phase finale, Anderson s'est imposé et a obtenu la P4.

Avec une P2 à Detroit, le tenant du titre Chase Sexton a repris la tête du classement après 5 courses sur 17, suivi de près par le vainqueur de Detroit Jett Lawrence et Aaron Plessinger, qui ont chacun un point de retard supplémentaire.

Ken Roczen est passé de la 8e à la 7e place du classement à Détroit. Le champion du monde MXGP en titre Jorge Prado ne s'est d'ailleurs pas présenté à Détroit. Après avoir participé à 4 épreuves de supercross, il se prépare désormais pour le championnat du monde de motocross qui débutera le 10 mars en Argentine.

La 6e manche du championnat américain de supercross aura lieu le week-end prochain à Glendale (Arizona).

Résultats du Supercross de Detroit :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Chase Sexton (USA), KTM

3. Ken Roczen (D), Suzuki

4. Cooper Webb (USA), Yamaha

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki

6. Aaron Plessinger (USA), KTM

7. Dylan Ferrandis (F), Honda

8. Hunter Lawrence (AUS), Honda

9. Justin Cooper (USA), Yamaha

10. Eli Tomac (USA) Yamaha

11. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

12. Justin Barcia (USA), GASGAS

13. Christian Craig (USA), Husqvarna

...

DNS : Jorge Prado (E), GASGAS

DNS : Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

Classement du championnat après le 5e tour sur 17 :

1. Chase Sexton (USA), KTM, 98

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 97,(-1)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 96,(-2)

4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 92,(-6)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 84,(-14)

6. Eli Tomac (USA) Yamaha, 82,(-16)

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 77,(-21)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 77,(-21)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 59,(-39)

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52,(-46)