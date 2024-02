Jett Lawrence (HRC) vince davanti a Sexton e Ken Roczen

Quinto round del Campionato statunitense di Supercross al Ford Field di Detroit (Michigan): L'australiano Jett Lawrence, pilota HRC, ha fatto segnare il miglior tempo di qualificazione al mattino con un giro di 43,190 secondi. L'australiano ha poi vinto la seconda manche di qualificazione e ha iniziato la finale dalla pole position.

In finale ha conquistato l'holeshot e ha controllato la gara dalla testa con il suo stile di guida elegante. A metà gara, tuttavia, ha commesso un piccolo errore in una sezione ritmica. Ha saltato troppo corto ed è riuscito a evitare una caduta. Dopo questo incidente, è rimasto concentrato e ha vinto la finale di Detroit davanti a più di 50.000 spettatori con un vantaggio di 4,7 secondi sul pilota ufficiale Red Bull KTM Chase Sexton e sul pilota tedesco HEP Progressive Suzuki Ken Roczen.

Roczen si è qualificato per il programma serale in P5 e ha concluso la pre-gara in P2 dietro a Jett Lawrence dopo aver battuto Jason Anderson (Kawasaki) in questa gara.

In finale è partito bene, ma ha avuto problemi prima della prima curva: "Un avversario ha toccato la mia ruota posteriore, così sono scivolato a centrocampo alla prima curva", ha spiegato il tedesco. Roczen si è messo al lavoro dalla P9 e ha effettuato numerose manovre di sorpasso, soprattutto nelle prime fasi. Al secondo giro ha raggiunto la P5, al 5° giro ha colmato il divario da Dylan Ferrandis (Honda) con i tempipiù veloci, ha effettuato un sorpasso e ha raggiunto la P4. Al settimo giro ha spodestato Eli Tomac(Yamaha) dalla sua posizione sul podio sulla linea esterna. Tomac è poi sceso sempre più indietro e alla fine è stato spinto fino alla P10.

A metà gara, Roczen sembrava addirittura in grado di colmare il divario da Chase Sexton in P2, ma alla fine le posizioni da 1 a 3 sono state consolidate, con Cooper Webb(Yamaha), che era partito fuori dalla top 10, che ha recuperato molto terreno dietro di lui. Webb ha concluso la finale di Detroit al 4° posto.

Anche il leader del campionato Aaron Plessinger ha avuto problemi con la sua partenza in finale e ha dovuto lottare per farsi strada dalla P14. Ha combattuto un duello con Jason Anderson (Kawasaki), ma Anderson ha prevalso nella fase finale e ha concluso in P4.

Con la P2 di Detroit, il campione in carica Chase Sexton ha riguadagnato la testa della classifica dopo 5 gare su 17, seguito da vicino dal vincitore di Detroit Jett Lawrence e da Aaron Plessinger, ciascuno a un altro punto di distanza.

Ken Roczen è passato dall'8° al 7° posto in classifica a Detroit. Per inciso, il campione del mondo MXGP in carica Jorge Prado non ha gareggiato a Detroit. Dopo aver completato 4 eventi di Supercross, si sta preparando per il Campionato del Mondo di Motocross, che inizierà il 10 marzo in Argentina.

La sesta prova del Campionato statunitense di Supercross si svolgerà il prossimo fine settimana a Glendale (Arizona).

Risultati del Supercross di Detroit:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda

2° Chase Sexton (USA), KTM

3° Ken Roczen (D), Suzuki

4° Cooper Webb (USA), Yamaha

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki

6° Aaron Plessinger (USA), KTM

7° Dylan Ferrandis (F), Honda

8° Hunter Lawrence (AUS), Honda

9° Justin Cooper (USA), Yamaha

10° Eli Tomac (USA), Yamaha

11° Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

12° Justin Barcia (USA), GASGAS

13° Christian Craig (USA), Husqvarna

...

DNS: Jorge Prado (E), GASGAS

DNS: Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

Classifica del campionato dopo il 5° turno di 17:

1° Chase Sexton (USA), KTM, 98

2° Jett Lawrence (AUS), Honda, 97,(-1)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 96,(-2)

4° Cooper Webb (USA), Yamaha, 92,(-6)

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 84,(-14)

6° Eli Tomac (USA) Yamaha, 82,(-16)

7° Ken Roczen (D), Suzuki, 77,(-21)

8° Dylan Ferrandis (F), Honda, 77,(-21)

9° Justin Barcia (USA), GASGAS, 59,(-39)

10° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52,(-46)