Jett Lawrence (HRC) vence à frente de Sexton e Ken Roczen

Com um desempenho dominante, o piloto de fábrica australiano da HRC, Jett Lawrence, venceu a 5ª ronda do Campeonato dos Estados Unidos de Supercross em Detroit, à frente de Chase Sexton (KTM) e Ken Roczen (Suzuki).

Quinta ronda do Campeonato dos Estados Unidos de Supercross no Ford Field em Detroit (Michigan): O piloto australiano da HRC Works, Jett Lawrence, estabeleceu o melhor tempo de qualificação da manhã com uma volta de 43,190 segundos. O australiano venceu a segunda bateria de qualificação e partiu da pole position para a final.

Fez o holeshot na final e controlou a corrida a partir da frente com o seu estilo de condução elegante. A meio da corrida, no entanto, cometeu um pequeno erro numa secção de ritmo. Saltou demasiado curto e conseguiu evitar um acidente. Após este incidente, manteve-se concentrado e venceu a final de Detroit perante mais de 50.000 espectadores com uma vantagem de 4,7 segundos sobre o piloto de fábrica da Red Bull KTM , Chase Sexton, e o piloto alemão da HEP Progressive Suzuki, Ken Roczen.

Roczen qualificou-se para o programa noturno em P5 e terminou a pré-corrida em P2 atrás de Jett Lawrence, depois de bater Jason Anderson (Kawasaki) nesta corrida.

Começou bem a final, mas teve problemas antes da primeira curva: "Um adversário tocou na minha roda traseira, por isso caí para o meio do pelotão na primeira curva", explicou o alemão. Roczen começou a trabalhar a partir da P9 e fez várias manobras de ultrapassagem, especialmente na fase inicial. Na segunda volta alcançou a P5, na volta 5 reduziu a diferença para Dylan Ferrandis (Honda) com os temposmais rápidos, ultrapassou-o e alcançou a P4. Na 7ª volta, ele tirou Eli Tomac(Yamaha) da sua posição no pódio na linha exterior. Tomac foi ficando cada vez mais para trás e acabou por ser empurrado para a P10.

A meio da corrida, Roczen até parecia estar em posição de reduzir a diferença para Chase Sexton em P2, mas no final as posições 1 a 3 foram consolidadas, com Cooper Webb(Yamaha), que também tinha começado fora do top 10, a ganhar muito terreno atrás dele. Webb terminou a final de Detroit em 4º lugar.

O líder do Campeonato, Aaron Plessinger, também teve dificuldades com o seu arranque na final e teve de lutar para avançar a partir do P14. Ele travou um duelo com Jason Anderson (Kawasaki), mas Anderson prevaleceu na fase final e terminou em P4.

Com o P2 em Detroit, o atual campeão Chase Sexton recuperou a liderança da classificação após 5 das 17 corridas, seguido de perto pelo vencedor de Detroit Jett Lawrence e Aaron Plessinger, cada um com mais um ponto de atraso.

Ken Roczen melhorou de 8º para P7 na classificação em Detroit. A propósito, o atual Campeão do Mundo de MXGP , Jorge Prado, não competiu em Detroit. Depois de completar 4 eventos de Supercross, ele está agora a preparar-se para o Campeonato do Mundo de Motocross, que começa a 10 de março na Argentina.

A 6ª ronda do Campeonato de Supercross dos EUA terá lugar no próximo fim de semana em Glendale (Arizona).

Resultados do Supercross Detroit:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda

2º Chase Sexton (EUA), KTM

3º Ken Roczen (D), Suzuki

4º Cooper Webb (EUA), Yamaha

5º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

6º Aaron Plessinger (EUA), KTM

7º Dylan Ferrandis (F), Honda

8º Hunter Lawrence (AUS), Honda

9º Justin Cooper (EUA), Yamaha

10º Eli Tomac (EUA), Yamaha

11º Malcolm Stewart (EUA), Husqvarna

12º Justin Barcia (EUA), GASGAS

13º Christian Craig (EUA), Husqvarna

...

DNS: Jorge Prado (E), GASGAS

DNS: Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

Classificação do campeonato após a 5ª ronda de 17:

1º Chase Sexton (EUA), KTM, 98

2º Jett Lawrence (AUS), Honda, 97,(-1)

3º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 96,(-2)

4º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 92,(-6)

5º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 84,(-14)

6º Eli Tomac (EUA), Yamaha, 82,(-16)

7º Ken Roczen (D), Suzuki, 77,(-21)

8º Dylan Ferrandis (F), Honda, 77,(-21)

9º Justin Barcia (USA), GASGAS, 59,(-39)

10º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52,(-46)