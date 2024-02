Chase Sexton (KTM/P2): De vuelta a la cima de la clasificación

Hasta ahora, la temporada de Supercross no ha ido como se esperaba. Aunque la estrella australiana Jett Lawrence (Honda) ganó la carrera inaugural en Anaheim, todo cambió después. Las carreras de barro en San Francisco y San Diego convirtieron la competición en una lotería. A continuación se celebró la prueba de la Triple Corona en Anaheim 2, que también tiene sus propias reglas.

"La temporada realmente acaba de empezar ahora", explicó Sexton, que cambió HRC por Red Bull KTM al final de la temporada pasada. En el Ford Field de Detroit, terminó segundo por detrás de Jett Lawrence y, por tanto, volvió a ocupar el"redplate"de líder del campeonato.

"Eso es lo que cuenta al final", explica Sexton. "Es bonito tener el 'redplate', pero al final de lo que se trata es de quién lo tiene al final de la temporada".

Su ventaja en la tabla es mínima en un momento dado. "Estamos todos muy cerca unos de otros, pero esta noche ha sido una de mis mejores carreras con la moto nueva, en mi opinión. Hemos disputado muchas carreras en barro y la semana pasada tuvimos la prueba de la Triple Corona. Esta semana ha sido nuestro primer evento principal real desde la ronda inaugural y me he sentido bastante bien en estas condiciones. Mi pre-run no fue ideal con P4 y después de ver la salida de 250, empecé bastante lejos. Me preocupaba un poco que me empujaran fuera de la pista si no salía bien. He salido bien y he tenido buena velocidad en carrera. Cometí algunos errores, pero en general fue un buen día. Estoy deseando aprovecharlo", dijo el vigente campeón.

Resultados del Supercross de Detroit:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda

2º Chase Sexton (USA), KTM

3º Ken Roczen (D), Suzuki

4º Cooper Webb (USA), Yamaha

5º Jason Anderson (USA), Kawasaki

6º Aaron Plessinger (USA), KTM

7º Dylan Ferrandis (F), Honda

8º Hunter Lawrence (AUS), Honda

9º Justin Cooper (USA), Yamaha

10º Eli Tomac (USA), Yamaha

Clasificación del campeonato tras la 5ª de las 17 rondas:

1º Chase Sexton (USA), KTM, 98

2º Jett Lawrence (AUS), Honda, 97,(-1)

3º Aaron Plessinger (USA), KTM, 96,(-2)

4º Cooper Webb (USA), Yamaha, 92,(-6)

5º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 84, (-14)

6º Eli Tomac (USA) Yamaha, 82, (-16)

7º Ken Roczen (D), Suzuki, 77,(-21)

8º Dylan Ferrandis (F), Honda, 77,(-21)

9º Justin Barcia (USA), GASGAS, 59,(-39)

10º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52,(-46)