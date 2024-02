Chase Sexton (KTM/P2) : Retour en tête du classement

Jusqu'à présent, la saison de supercross ne s'est pas déroulée comme prévu. La star australienne Jett Lawrence (Honda) a certes remporté la course d'ouverture à Anaheim, mais tout a ensuite changé. Des courses dans la boue à San Francisco et San Diego ont transformé la compétition en une loterie. S'en est suivie la Triple Crown Event d 'Anaheim 2, qui a aussi ses propres lois.

"En fait, la saison ne fait que commencer", a expliqué Sexton, qui a quitté HRC pour red Bull KTM à la fin de la saison dernière. Au Ford Field de Detroit, il a terminé deuxième derrière Jett Lawrence, reprenant ainsi la'redplate' du leader du championnat.

"C'est ce qui compte à la fin", explique Sexton. "C'est bien d'avoir la'redplate', mais ce qui compte au final, c'est qui l'a à la fin de la saison".

Son avance au classement est minime, avec un point. "Nous sommes tous très proches les uns des autres, mais ce soir, je pense que c'était l'une de mes meilleures courses sur la nouvelle moto. Nous avons eu tellement de courses dans la boue, puis nous avons enchaîné avec l'événement Triple Crown la semaine dernière. Cette semaine, c'était notre premier vrai Main Event depuis le tour d'ouverture et je me sentais plutôt bien dans ces conditions. Ma pré-série n'était pas optimale avec une P4 et après avoir vu le départ en 250, je suis parti assez loin à l'extérieur. J'avais un peu peur d'être poussé hors de la piste si je n'avais pas pris un bon départ. J'ai pris un bon départ et j'avais une bonne vitesse en course. J'ai commis quelques erreurs, mais c'était une bonne journée dans l'ensemble. Je suis impatient de continuer sur cette lancée", a déclaré le champion en titre.

Résultats du Supercross de Detroit :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Chase Sexton (USA), KTM

3. Ken Roczen (D), Suzuki

4. Cooper Webb (USA), Yamaha

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki

6. Aaron Plessinger (USA), KTM

7. Dylan Ferrandis (F), Honda

8. Hunter Lawrence (AUS), Honda

9. Justin Cooper (USA), Yamaha

10. Eli Tomac (USA) Yamaha

Classement du championnat après le 5e tour sur 17 :

1. Chase Sexton (USA), KTM, 98

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 97,(-1)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 96,(-2)

4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 92,(-6)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 84,(-14)

6. Eli Tomac (USA) Yamaha, 82,(-16)

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 77,(-21)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 77,(-21)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 59,(-39)

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52,(-46)