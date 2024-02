Chase Sexton (KTM/P2): Torna in testa alla classifica

La stagione del Supercross finora non è andata come ci si aspettava. Sebbene la stella australiana Jett Lawrence (Honda) abbia vinto la gara di apertura ad Anaheim, tutto è cambiato in seguito. Le gare di fango a San Francisco e San Diego hanno trasformato la competizione in una lotteria. A queste è seguito l'evento Triple Crown ad Anaheim 2, che ha anch'esso le sue regole.

"La stagione è appena iniziata", ha spiegato Sexton, che è passato da HRC a Red Bull KTM alla fine della scorsa stagione. Al Ford Field di Detroit, si è piazzato secondo dietro a Jett Lawrence e ha così ripreso la"targa rossa" di leader del campionato.

"Alla fine è questo che conta", spiega Sexton. "È bello avere latarga rossa, ma alla fine conta solo chi la detiene alla fine della stagione".

Il suo vantaggio in classifica è minimo a un certo punto. "Siamo tutti molto vicini, ma quella di stasera è stata una delle mie migliori gare con la nuova moto, secondo me. Abbiamo fatto tante gare sul fango e poi la settimana scorsa c'è stato l'evento Triple Crown. Questa settimana è stato il nostro primo vero evento principale dopo la gara di apertura e mi sono sentito abbastanza bene in queste condizioni. Il mio pre-gara non è stato ideale con la P4 e dopo aver visto la partenza della 250, sono partito piuttosto lontano. Ero un po' preoccupato di essere spinto fuori pista se non fossi partito bene. Sono partito bene e ho avuto una buona velocità in gara. Ho commesso qualche errore, ma nel complesso è stata una buona giornata. Non vedo l'ora di continuare su questa strada", ha dichiarato il campione in carica.

Risultati del Supercross di Detroit:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda

2° Chase Sexton (USA), KTM

3° Ken Roczen (D), Suzuki

4° Cooper Webb (USA), Yamaha

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki

6° Aaron Plessinger (USA), KTM

7° Dylan Ferrandis (F), Honda

8° Hunter Lawrence (AUS), Honda

9° Justin Cooper (USA), Yamaha

10° Eli Tomac (USA), Yamaha

Classifica del campionato dopo il 5° di 17 gare:

1° Chase Sexton (USA), KTM, 98

2° Jett Lawrence (AUS), Honda, 97,(-1)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 96,(-2)

4° Cooper Webb (USA), Yamaha, 92,(-6)

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 84,(-14)

6° Eli Tomac (USA) Yamaha, 82,(-16)

7° Ken Roczen (D), Suzuki, 77,(-21)

8° Dylan Ferrandis (F), Honda, 77,(-21)

9° Justin Barcia (USA), GASGAS, 59,(-39)

10° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52,(-46)