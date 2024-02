Chase Sexton (KTM/P2): De volta ao topo da classificação

Com o segundo lugar em Detroit, o piloto de fábrica da Red Bull KTM, Chase Sexton, assumiu a liderança da classificação na quinta ronda do Campeonato Norte-Americano de Supercross, mas os melhores pilotos estão separados por apenas um ponto.

A época de Supercross até agora não tem corrido como esperado. Embora a estrela australiana Jett Lawrence (Honda) tenha vencido a corrida de abertura em Anaheim, tudo mudou depois disso. As corridas na lama em São Francisco e San Diego transformaram a competição numa lotaria. Seguiu-se a prova da Tripla Coroa em Anaheim 2, que também tem as suas próprias regras.

"A época está agora a começar", explicou Sexton, que mudou da HRC para a Red Bull KTM no final da época passada. No Ford Field, em Detroit, terminou em segundo lugar atrás de Jett Lawrence e, assim, assumiu novamente a"placa vermelha" do líder do campeonato.

"É isso que conta no final", explica Sexton. "É bom ter aplaca vermelha, mas no final é tudo uma questão de quem a tem no final da época."

A sua liderança na tabela é mínima num determinado momento. "Estamos todos muito próximos uns dos outros, mas esta noite foi uma das minhas melhores corridas com a nova moto, na minha opinião. Tivemos tantas corridas na lama e na semana passada tivemos a prova da Tripla Coroa. Esta semana foi a nossa primeira prova principal a sério desde a ronda de abertura e senti-me muito bem nestas condições. A minha pré-corrida não foi a ideal, com o P4, e depois de ver as 250 a arrancar, comecei muito longe. Estava um pouco preocupado com a possibilidade de ser empurrado para fora da pista se não fizesse uma boa partida. Consegui um bom arranque e tive boa velocidade na corrida. Cometi alguns erros, mas no geral foi um bom dia. Estou ansioso para continuar", disse o atual campeão.

Resultados do Supercross Detroit:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda

2º Chase Sexton (EUA), KTM

3º Ken Roczen (D), Suzuki

4º Cooper Webb (EUA), Yamaha

5º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

6º Aaron Plessinger (EUA), KTM

7º Dylan Ferrandis (F), Honda

8º Hunter Lawrence (AUS), Honda

9º Justin Cooper (EUA), Yamaha

10º Eli Tomac (EUA), Yamaha

Classificação do campeonato após a 5ª ronda de 17:

1º Chase Sexton (EUA), KTM, 98

2º Jett Lawrence (AUS), Honda, 97,(-1)

3º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 96,(-2)

4º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 92,(-6)

5º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 84,(-14)

6º Eli Tomac (EUA), Yamaha, 82,(-16)

7º Ken Roczen (D), Suzuki, 77,(-21)

8º Dylan Ferrandis (F), Honda, 77,(-21)

9º Justin Barcia (USA), GASGAS, 59,(-39)

10º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52,(-46)