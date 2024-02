Ken Roczen (Suzuki/P3) : La rédemption après une série de malchances

Ces derniers temps, le pilote allemand HEP Progressive Suzuki Ken Roczen a joué de malchance et a dû limiter les dégâts. A Détroit, tout n'a pas été rose non plus, mais Roczen a fait preuve de mordant et est à nouveau monté sur le podium.

Après la course dans la boue de San-Francisco, le pilote allemand HEP Suzuki Ken Roczen est monté sur le podium pour la première fois de l'année. Il a ensuite connu une période de malchance qui, espérons-le, a pris fin à Détroit.

La légende du supercross Ricky Carmichael, qui commente les courses de supercross américaines à la télévision, croyait même l'Allemand capable de remporter la victoire avant la finale de Détroit, car dès le début, Roczen avait la vitesse de la tête au Ford Field. Devant un stade comble, il a terminé la deuxième manche préliminaire à la deuxième place derrière le futur vainqueur Jett Lawrence (Honda). Grâce à une performance solide, il s'est imposé face à Jason Anderson (Kawasaki) et a même semblé à la fin économiser ses forces pour la finale.

"J'ai eu une période de malchance", a expliqué Roczen. "Cela peut arriver à tout le monde dans ce sport. Nous nous sommes battus pour revenir sur le podium et je sais que nous avons tout ce qu'il faut pour être au sommet. Mais avant de penser constamment à gagner, j'aimerais maintenant atteindre une certaine constance et monter régulièrement sur le podium".

Le début de la finale a toutefois été marqué par une première frayeur pour Roczen: à la fin de la ligne droite de départ, il a été touché par l'arrière par Hunter Lawrence et emporté loin à l'extérieur. Sur la première colline, il a également touchéla Husqvarna de Malcolm Stewart et en quelques secondes, il est passé de la tête au milieu du peloton.

Dans les premiers tours, Roczen s'est montré très rapide et a effectué plusieurs dépassements intelligents en prenant de la vitesse sur les lignes extérieures pour les parties suivantes de la piste. Eli Tomac(Yamaha), notamment, s'est bien défendu en troisième position, mais il n'a rien pu faire contre la vitesse phénoménale de Ken dans les virages.

"Je veux juste avancer un peu plus au championnat", a déclaré Roczen, qui veut mettre un terme à la série de malchance des trois dernières courses.

Grâce à son podium à Detroit, l'Allemand est passé de la 8e à la 7e place après 5 des 17 manches et compte 21 points de retard sur les leaders. Mais la 7e place ne reflète pas son niveau de pilotage actuel. Roczen est clairement meilleur. Sa vitesse et son niveau de forme physique sont bons et il est également capable de maintenir son rythme jusqu'à la fin. Dans les derniers tours, les temps au tour chutent certes de 3 à 4 secondes, mais c'est le cas pour tous les pilotes et c'est surtout lié à la dégradation de la piste et aux dépassements. Roczen est en forme. Espérons que le podium de Détroit n'était qu'un début. La semaine prochaine, il se rendra à Glendale pour la sixième manche du championnat.

Résultat du Supercross de Detroit :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Chase Sexton (USA), KTM

3. Ken Roczen (D), Suzuki

4. Cooper Webb (USA), Yamaha

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki

6. Aaron Plessinger (USA), KTM

7. Dylan Ferrandis (F), Honda

8. Hunter Lawrence (AUS), Honda

9. Justin Cooper (USA), Yamaha

10. Eli Tomac (USA) Yamaha

Classement du championnat après le 5e tour sur 17 :

1. Chase Sexton (USA), KTM, 98

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 97,(-1)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 96,(-2)

4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 92,(-6)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 84,(-14)

6. Eli Tomac (USA) Yamaha, 82,(-16)

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 77,(-21)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 77,(-21)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 59,(-39)

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52,(-46)