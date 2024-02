Ken Roczen (Suzuki/P3): Riscatto dopo una serie di sfortune

Dopo la gara di fango di San Francisco, il pilota tedesco dell'HEP Suzuki Ken Roczen è salito sul podio per la prima volta quest'anno. Poi ha avuto un periodo di sfortuna, che si spera sia terminato a Detroit.

Laleggenda del Supercross Ricky Carmichael, che commenta le gare del Supercross statunitense in TV, credeva addirittura che il tedesco potesse vincere prima della finale di Detroit, dato che Roczen aveva la velocità dei primi fin dall'inizio al Ford Field. Ha concluso la seconda manche al secondo posto, dietro al vincitore finale Jett Lawrence (Honda), davanti a uno stadio tutto esaurito, mettendo a segno una grande prestazione per battere Jason Anderson (Kawasaki) e sembrando addirittura risparmiare le forze per la finale.

"Ho avuto una serie di sfortune", ha spiegato Roczen. "Può capitare a tutti in questo sport. Abbiamo lottato per tornare sul podio e so che abbiamo tutto ciò che serve per essere al top. Ma prima di iniziare a pensare di vincere sempre, voglio ottenere una certa costanza e salire regolarmente sul podio".

Tuttavia, Roczen ha avuto un momento di paura all'inizio della finale: alla fine del rettilineo di partenza, è stato toccato da dietro da Hunter Lawrence e trasportato all'esterno. Poi ha toccatoanche la Husqvarna di Malcolm Stewart sulla prima collina e nel giro di pochi secondi è sceso dalla testa della corsa a metà classifica.

Tuttavia, Roczen ha mostrato un'enorme velocità nei primi giri e ha effettuato diverse manovre di sorpasso intelligenti, prendendo ripetutamente velocità sulle linee esterne per le sezioni successive della pista. Eli Tomac(Yamaha), in particolare, ha opposto una forte resistenza in terza posizione, ma anche lui è stato impotente di fronte alla fenomenale velocità in curva di Ken.

"Voglio solo avanzare un po' di più nel campionato", ha commentato Roczen, che ora vuole lasciarsi alle spalle la sfortuna delle ultime tre gare una volta per tutte.

Con il podio di Detroit, il tedesco è passato dalla P8 al 7° posto dopo 5 gare su 17 ed è a 21 punti dal leader. Ma il 7° posto non riflette il suo attuale livello di guida. Roczen è chiaramente migliore. La sua velocità e il suo livello di forma fisica sono giusti ed è anche in grado di mantenere il suo ritmo fino alla fine. Negli ultimi giri, i tempi sul giro scendono di 3-4 secondi, ma questo si può osservare con tutti i piloti ed è dovuto principalmente al deterioramento delle condizioni della pista e ai doppiaggi. Roczen è in forma. Speriamo che il podio di Detroit sia solo l'inizio. Il sesto round del campionato inizia la prossima settimana a Glendale.

Risultati del Supercross di Detroit:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda

2° Chase Sexton (USA), KTM

3° Ken Roczen (D), Suzuki

4° Cooper Webb (USA), Yamaha

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki

6° Aaron Plessinger (USA), KTM

7° Dylan Ferrandis (F), Honda

8° Hunter Lawrence (AUS), Honda

9° Justin Cooper (USA), Yamaha

10° Eli Tomac (USA), Yamaha

Classifica del campionato dopo il 5° di 17 gare:

1° Chase Sexton (USA), KTM, 98

2° Jett Lawrence (AUS), Honda, 97,(-1)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 96,(-2)

4° Cooper Webb (USA), Yamaha, 92,(-6)

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 84,(-14)

6° Eli Tomac (USA) Yamaha, 82,(-16)

7° Ken Roczen (D), Suzuki, 77,(-21)

8° Dylan Ferrandis (F), Honda, 77,(-21)

9° Justin Barcia (USA), GASGAS, 59,(-39)

10° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52,(-46)